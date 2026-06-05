ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στην Κοζάνη

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Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα (οδός Λουκάρεως), οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί σήμερα (5/6/2026) οι 13 συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να έχουν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση που λυμαινόταν τις αγροτικές επιδοτήσεις στη Δυτική Μακεδονία.

Σύμφωνα με το επίσημο κατηγορητήριο, η δράση του κυκλώματος είχε ως επίκεντρο την περιοχή της Κοζάνης και εκτεινόταν σε βάθος επτά ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων κατάφεραν να εισπράξουν παράνομα εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το προφίλ των κατηγορουμένων και ο μηχανισμός της απάτης

Η αποκάλυψη της υπόθεσης από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και η διαβίβαση της δικογραφίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (λόγω της διαχείρισης κοινοτικών πόρων) έφερε στο φως κρίσιμα και επιβεβαιωμένα στοιχεία για την ταυτότητα και τη μεθοδολογία των εμπλεκομένων:

Οργανωτικός πυρήνας και διασυνδέσεις

Ανάμεσα στους 13 συλληφθέντες περιλαμβάνονται ιδιοκτήτες και στελέχη Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες (μελετητές/γεωπόνοι). Η θέση τους αυτή τους επέτρεπε να έχουν άμεση πρόσβαση στο ψηφιακό σύστημα υποβολής αιτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εν αγνοία τους (ή με το αζημίωτο σε κάποιες περιπτώσεις) τα ΑΦΜ ανυποψίαστων πολιτών, ακόμη και ατόμων που δεν είχαν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα ή διέμεναν μόνιμα σε αστικά κέντρα.

Μέσω του συστήματος, δήλωναν εικονικές αγροτικές εκτάσεις, βοσκοτόπους ή καλλιέργειες, «κουμπώνοντας» τα δικαιώματα σε συγκεκριμένα ΑΦΜ, ώστε να ενεργοποιούνται οι ετήσιες τσεκ-επιδοτήσεις.

Τα εκατομμύρια ευρώ των επιδοτήσεων κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς ελεγχόμενους από το κύκλωμα, και στη συνέχεια γινόταν ανάληψη και «ξέπλυμα» των ποσών μέσω αγορών ακινήτων, πολυτελών οχημάτων ή άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και της εμπλοκής ευρωπαϊκών κονδυλίων, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.