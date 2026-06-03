ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις – 13 συλλήψεις, πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ το κέρδος

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν πραγματοποιηθεί 13 συλλήψεις, με το παράνομο όφελος να εκτιμάται σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 39 κατηγορούμενους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο την πλήρη εξάρθρωση δικτύου απάτης.
  • Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε 13 άτομα, ανάμεσά τους διαχειριστής και υπάλληλος ΚΥΔ, ενώ το παράνομο όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ.
  • Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 39 κατηγορούμενους, ενώ οι Αρχές έχουν διαπιστώσει και φορολογικές παραβάσεις. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτή τη φορά σε Κοζάνη και Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

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Στόχος των Αρχών είναι η πλήρης εξάρθρωση δικτύου που εμπλέκεται σε απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και σε ψευδείς δηλώσεις.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε 13 άτομα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 39 κατηγορούμενους. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου.

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Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, agrinionews.gr, ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το παράνομο όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι Aρχές έχουν διαπιστώσει και φορολογικές παραβάσεις.

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Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται επίσημη παρουσίαση της υπόθεσης από την ΕΛ.ΑΣ. με νεότερη ενημέρωση.

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