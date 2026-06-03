Τραπεζικοί λογαριασμοί οφειλετών: Διευκρινίσεις για το «ξεμπλοκάρισμα» και το όριο

Δύο νέα μέτρα– «ανάσα» συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τους oφειλέτες.

Της Κατερίνας Φεσσά

Πρόκειται για τη νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και για την άρση κατασχέσεων λογαριασμών για βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση.

Αυτά αναμένεται να πάρουν –«σάρκα και οστά» έως το τέλος του τρέχοντος μηνός, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαβούλευσης του νομοσχεδίου στις 15 Ιουνίου 2026 και πάρει τον δρόμο προς ψήφιση στη Βουλή.

Η ρύθμιση των έως 72 δόσεων

«Στη ρύθμιση των 72 δόσεων εντάσσονται οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31/12/2023 αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει τυχόν μεταγενέστερες ληξιπρόθεσμες οφειλές να έχουν ενταχθεί και σε άλλη ρύθμιση. Και προφανώς να είναι ενήμερες και οι δύο ρυθμίσεις» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ), Δημήτρης Χριστοφοράκης μιλώντας στο enikonomia.gr

Μάλιστα, ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση:

δεν θα πρέπει να έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, τακτοποιούνται κατά νόμιμο τρόπο.

να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την 31η.12.2025,

να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Υπενθυμίζεται πως, το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι 30 ευρώ, ωστόσο εάν χρωστάει κάποιος από το 2023 και μετά ληξιπρόθεσμα, τότε θα πρέπει να εντάξει την οφειλή του στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων ή 48 δόσεων.

Μπορεί κάποιος να έχει εντάξει το χρέος του σε δύο ρυθμίσεις ταυτόχρονα, σημειώνει ο κ. Χριστοφοράκης και παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα:

Τις οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31/12/2023 να τις εντάξει στην ρύθμιση των έως 72 δόσεων και οι οφειλές που κατάσχονται και σε ληξιπρόθεσμες από 1/1/2024 μέχρι και σήμερα να συμπεριληφθούν σε ρύθμιση σε έως 24 δόσεις.

Τραπεζικοί λογαριασμοί οφειλετών: Πώς θα γίνεται το «ξεμπλοκάρισμα»

Ένας οφειλέτης που έχει βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και θέλει να άρει τις κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών του, θα πρέπει να κάνει τα εξής βήματα:

Να υποβάλει σχετικό αίτημα.

Και να αποπληρώσει το 25% του ρυθμιζόμενου ποσού της οφειλής.

Μια άρση διατηρείται, όσο είναι ενήμερος ο οφειλέτης και διατηρεί τη ρύθμιση του ενήμερη.

«Δεν έχει προσδιοριστεί τεχνητά, η διαδικασία της άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά αναμένεται να προσδιοριστεί, μετά την ψήφιση του νόμου και της έκδοσης εφαρμοστικής εγκυκλίου» τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΦΕΕ.

Και διευκρινίζει πως, το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται να είναι 1.250 ευρώ.

«Ο ακατάσχετος ισχύει και στην περίπτωση που υπάρχουν κατασχεμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Ορίζουμε ένα ακατάσχετο από το οποίο μπορούμε να παίρνουμε 1.250 ευρώ. Εάν ο οφειλέτης ενταχθεί στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων και πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, τότε θα ξεμπλοκάρουν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί χωρίς να υπάρχει όριο ανάληψης» υπογραμμίζει.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον κ. Χριστοφορκάκη, σε αυτές τις περιπτώσεις η άρση του ακατάσχετου λογαριασμού γίνεται χωρίς να χρειάζεται να έχει δηλώσει προηγουμένως, ο οφειλέτης ακατάσχετο λογαριασμό.

Η πρόταση της ΠΟΦΕΕ

Ακόμη ο πρόεδρος της ΠΟΦΕΕ αναφέρει στο enikonomia.gr πως, η Ομοσπονδία του θα προτείνει στη Βουλή να γίνει μια αλλαγή στην ρύθμιση των έως 72 δόσεων.

«Ιδανικά θα θέλαμε, η ρύθμιση να μην περιλαμβάνει οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31/12/2023, αλλά οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημέρα της ανακοίνωσης της ρύθμισης των έως 72 δόσεων, δηλαδή 22 Απριλίου 2026.

Διότι, με αυτόν τον τρόπο θα μεγαλώσει η περίμετρος των οφειλετών που μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων. Είναι κάτι που θα προτείνουμε, εφόσον βρεθούμε και στις Επιτροπές της Βουλής » αναφέρει.