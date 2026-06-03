Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης

Συνεχίζονται σήμερα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της προτάσεως της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Χθες η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι παραστάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού δημοσίου και του σωματείου μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης». Επίσης πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο κατηγορούνται τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους.

Η πρόταση της εισαγγελέως να γίνουν δεκτές οι παραστάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων χαιρετίστηκε από τους δικηγόρους οι οποίοι μετά το τέλος της συνεδρίασης προέβησαν σε δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

«Με τη σημερινή της πρόταση η εισαγγελέας, με τρόπο που δεν επιδέχεται καμία απολύτως παρερμηνεία, εναρμονίζεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και κυρίως αναβαθμίζει τον θεσμικό ρόλο του δικηγόρου ως δικονομικό εγγυητή των θεσμών και της αποτελεσματικής λειτουργίας του Κράτους Δικαίου» ανέφερε ο αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και εκπρόσωπος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, κ. Θεόδωρος Μαντάς τονίζοντας παράλληλα πως η εισαγγελική πρόταση ήταν «εμπεριστατωμένη» και «νομικά πλήρως αιτιολογημένη».

Στη σημερινή συνεδρίαση, σύμφωνα με το larissanet.gr συνεχίζονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων για να αποφασίσει στο τέλος το δικαστήριο.