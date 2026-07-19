Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Σελήνια Σαλαμίνας

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Σαλαμίνα, Φωτιά
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Οριοθετήθηκε χάρη στις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα Κυριακή στις περίπου 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας.

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Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Καθώς η φωτιά εξελισσόταν σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες οικίες στις 12:32 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Πανόραμα Α και Β προς παραλία Σελήνια, ενώ στην περιοχή εφαρμόζονται από την αστυνομία έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

 

 

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