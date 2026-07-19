Σαλαμίνα: Οι πρώτες εικόνες από την φωτιά που καίει δασική έκταση στα Σελήνια

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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στην περιοχή.

Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε δύο φορές το 112, προκειμένου να ενημερώσει τους κατοίκους για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και να δώσει οδηγίες προστασίας.

Δύο μηνύματα από το 112

Το πρώτο μήνυμα εστάλη στις 12:19 και καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στις 12:32, η Πολιτική Προστασία έστειλε νέο μήνυμα, με το οποίο καλούσε τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Πανόραμα Σεληνίων να απομακρυνθούν προς την παραλία Σεληνίων.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 90 πυροσβέστες, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών στην ευρύτερη περιοχή.

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