Σαλαμίνα: Οι πρώτες εικόνες από την φωτιά που καίει δασική έκταση στα Σελήνια

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας. Το 112 έστειλε δύο μηνύματα στους κατοίκους, ενώ στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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Σαλαμίνα, Φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Σελήνια της Σαλαμίνας.
  • Το 112 κάλεσε αρχικά τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και στη συνέχεια ζήτησε την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο Πανόραμα Σεληνίων.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 90 πυροσβέστες, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στην περιοχή.

Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε δύο φορές το 112, προκειμένου να ενημερώσει τους κατοίκους για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και να δώσει οδηγίες προστασίας.

Δύο μηνύματα από το 112

Το πρώτο μήνυμα εστάλη στις 12:19 και καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στις 12:32, η Πολιτική Προστασία έστειλε νέο μήνυμα, με το οποίο καλούσε τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Πανόραμα Σεληνίων να απομακρυνθούν προς την παραλία Σεληνίων.

Μήνυμα του 112 για τη φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας

Μήνυμα απομάκρυνσης κατοίκων από το Πανόραμα Σεληνίων

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 90 πυροσβέστες, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών στην ευρύτερη περιοχή.

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Σαλαμίνα, Φωτιά

Σαλαμίνα, Φωτιά

Σαλαμίνα, Φωτιά

Σαλαμίνα, Φωτιά

Σαλαμίνα, Φωτιά

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