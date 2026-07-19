Φονικό τροχαίο στη Φωκίδα: Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας

Τραγική ήταν η κατάληξη του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/7) στην περιοχή του Κονιακού, στο Δήμο Δωρίδος.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του nafpaktianews.gr, από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ένας 35χρονος άνδρας και μία 55χρονη γυναίκα, η οποία ανασύρθηκε νεκρή από το όχημα. Παράλληλα, ένας 60χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Άμφισσας, όπου νοσηλεύεται.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες και να διαχειριστούν το περιστατικό.

Τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία το όχημα εξετράπη της πορείας του παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.