Σύρος: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και αυστηρά μέτρα ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris από το Ισραήλ

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Aρχές στη Σύρο, ενώ έντονη νευρικότητα επικρατεί στην τοπική κοινωνία, με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι της Ερμούπολης. Το πλοίο αναμένεται να παραμείνει στο νησί έως τις 17:00, γεγονός που έχει κινητοποιήσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων μονάδων των ΜΑΤ.

Μπλόκο στις πορείες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αιτία της μεγάλης κινητοποίησης των Aρχών αποτελεί το κάλεσμα της Αντιπολεμικής Πρωτοβουλίας Σύρου για δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας: μία το πρωί κοντά στο λιμάνι και μία στις 14:00 στην κεντρική πλατεία Μιαούλη.

Προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις, το Λιμεναρχείο και η Αστυνομία, έλαβαν δρακόντεια μέτρα:

Κυκλοφοριακοί περιορισμοί : Το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε έκτακτες ρυθμίσεις στη Χερσαία Ζώνη του λιμένα και συγκεκριμένα στην Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας, επικαλούμενο λόγους δημόσιας ασφάλειας.

: Το ανακοίνωσε έκτακτες ρυθμίσεις στη του λιμένα και συγκεκριμένα στην επικαλούμενο λόγους δημόσιας ασφάλειας. Απαγόρευση μετακινήσεων: Από τις 06:00 έως τις 20:00, η Αστυνομία επιβάλλει στους διαδηλωτές να παραμείνουν αυστηρά εντός της πλατείας Μιαούλη.

Από τις επιβάλλει στους διαδηλωτές να παραμείνουν αυστηρά εντός της πλατείας Μπλόκο» στους δρόμους: Απαγορεύτηκε ρητά η πραγματοποίηση πορείας στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους της Ερμούπολης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ΕΛ.ΑΣ., οι περιορισμοί αυτοί κρίθηκαν αναγκαίοι καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να διαταραχθεί η κοινωνικοοικονομική ζωή της πόλης, να παρεμποδιστεί η πρόσβαση σε νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και να επηρεαστεί ο ομαλός εφοδιασμός της τοπικής αγοράς.

Διχασμός στην τοπική κοινωνία και αντιδράσεις

Τα αυστηρά μέτρα έχουν προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις ανάμεσα στους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς, εμφανίζοντας μια εικόνα διχασμού στο νησί.

Από την πλευρά της, η Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία στρέφεται κατά της παρουσίας του πλοίου και των μέτρων καταστολής, σημειώνοντας:

«Το κίνημά μας υπερασπίζεται την ειρήνη. Η δημόσια τάξη και η ζωή του νησιού δεν απειλούνται από τους φιλειρηνικούς πολίτες, αλλά από τις ενέργειες του Ισραηλινού στρατού.»

Παράλληλα, οι διοργανωτές καλούν τις ελληνικές αρχές να προστατεύσουν το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία, να αποτρέψουν τυχόν προκλήσεις ή επεισόδια από πλευράς των επισκεπτών και να μην επιδείξουν «συνενοχή» στα όσα συμβαίνουν στη Γάζα και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.