  • Η Σούδα τέθηκε σε αστυνομικό κλοιό με 8 διμοιρίες ΜΑΤ και ενισχύσεις, για την ασφαλή αποβίβαση των Ισραηλινών επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris.
  • Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Σούδας κατά της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου, με τα ΜΑΤ να τους απωθούν λίγη ώρα αργότερα.
  • Τα λεωφορεία με τους επιβάτες αναχώρησαν με ισχυρή αστυνομική συνοδεία, ενώ οδηγοί φορτηγών εγκλωβίστηκαν στον χώρο του λιμανιού λόγω του αποκλεισμού.
Χανιά: Διαμαρτυρία για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι της Σούδας – ΒΙΝΤΕΟ

Με 8 διμοιρίες ΜΑΤ και ενισχύσεις από την ηπειρωτική Ελλάδα, η Σούδα μπήκε σε αστυνομικό κλοιό προκειμένου να αποβιβαστούν με ασφάλεια οι Ισραηλινοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris.

Το κρουαζιερόπλοιο έδεσε λίγο πριν τις 10:00 ενώ μέσω διαδήλωσης υπέρ της Παλαιστίνης ενώ λίγη ώρα αργότερα τα ΜΑΤ απώθησαν τους διαδηλωτές από την πλατεία Σούδας, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Τελικά τα λεωφορεία βγήκαν με ισχυρή αστυνομική συνοδεία και οι επιβάτες αναχώρησαν.

Με συνθήματα όπως “Η ιστορία εχει μία σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά” και με παλαιστινιακές σημαίες, συγκεντρωμένοι στην πλατεία Σούδας δαιδήλωσαν κατά της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris με Ισραηλινούς επιβάτες .

Όλη η περιοχή αποκλείστηκε απο την αστυνομία ενώ διμοιρίες ΜΑΤ έχουν αναπτυχθεί στην είσοδο του λιμανιού. Οδηγοί φορτηγών έχουν εγκλωβιστεί στον χώρο του λιμανιού καθώς η αστυνομία και λιμενικό έχουν αποκλείσει το σημείο.

