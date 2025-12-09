Βίντεο – σοκ: Τουρίστας πέφτει από γκρεμό 40 μέτρων ενώ προσπαθούσε να τραβήξει selfie

  Ένας τουρίστας έπεσε από βράχο ύψους 40 μέτρων στην Κίνα, ενώ προσπαθούσε να τραβήξει μια selfie, προκαλώντας πανικό στους γύρω τουρίστες. Το περιστατικό συνέβη στις 7 Δεκεμβρίου στο βουνό Huaying.
  Παρά την αρχική εντύπωση σοβαρού τραυματισμού, ο άνδρας σώθηκε από «θαύμα», επιβεβαιώνοντας αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι ζωντανός και καλά.
  Η τοποθεσία του ατυχήματος, γνωστή ως Blade Rock, βρίσκεται εκτός της τουριστικής ζώνης, με τις αρχές να τονίζουν ότι η αναρρίχηση εκεί απαγορεύεται αυστηρά και οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν τους κανόνες.
Ένα τρομακτικό στιγμιότυπο καταγράφηκε στην Κίνα, όταν τουρίστας έπεσε από βράχο ύψους 40 μέτρων ενώ προσπαθούσε να τραβήξει μια selfie.

Το περιστατικό συνέβη στις 7 Δεκεμβρίου στο βουνό Huaying στην πόλη Guang’an, προκαλώντας πανικό στους γύρω τουρίστες, που παρακολουθούσαν με τρόμο την πτώση του, ενώ αμέσως μετά έτρεξαν να δουν αν ήταν καλά.

Όμως, παρά την αρχική εντύπωση ότι ο άνδρας είχε σοβαρά τραυματιστεί, αποδείχθηκε ότι σώθηκε από «θαύμα».

Ο τουρίστας φαίνεται στο βίντεο να ισορροπεί στην άκρη του βράχου με το κινητό του στο χέρι και να κοιτάζει το έδαφος για να ελέγξει ότι πατάει σταθερά.

Όταν γυρίζει για να βγάλει τη φωτογραφία, το έδαφος κάτω από το πόδι του καταρρέει και πέφτει στην πυκνή βλάστηση.


Οι πεζοπόροι γύρω του αμέσως πλησιάζουν την άκρη του γκρεμού για να δουν τι συνέβη. Ο ίδιος, ευτυχώς, έγραψε αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι ζωντανός και καλά.

«Οι Θεοί του βουνού με ευλόγησαν. Είμαι τόσο τυχερός. Έπεσα από έναν γκρεμό 40 μέτρων και κύλησα για σχεδόν 15 μέτρα» είπε, προσθέτοντας ότι όταν τα βράχια κατέρρευσαν, πίστευε πως θα πεθάνει, αλλά τώρα εκτιμά τη ζωή του περισσότερο.

Η τοποθεσία του ατυχήματος, γνωστή ως Blade Rock, δεν βρίσκεται εντός της τουριστικής περιοχής, και οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η αναρρίχηση σε αυτή την περιοχή απαγορεύεται αυστηρά.

Ο εκπρόσωπος του πάρκου τόνισε ότι οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν τους κανόνες και να αποφεύγουν τις επικίνδυνες περιοχές κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους.

