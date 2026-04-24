Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Για μια γυναίκα πλακώθηκαν, έχω τρελαθεί» λέει ο παππούς του δράστη – Τι έγραφε πάνω το μαχαίρι του εγκλήματος

Το πρωί της Τρίτης (28/4) αναμένεται να απολογηθεί ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 20χρονος ναύτης έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 27χρονου πρώην συντρόφου της κοπέλας του στον “Ασύρματο” και μάλιστα ήταν αυτός που υπέδειξε στους αστυνομικούς που είχε κρύψει το μαχαίρι του εγκλήματος. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ εντόπισαν το όπλο στην ταράτσα του σπιτιού του, πίσω από ηλιακό θερμοσίφωνα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το μαχαίρι 20 εκατοστών από την Κρήτη, είχε πάνω του γραμμένη την εξής φράση:

«Στον αδελφό μου σήμερα που πάντα ξεχωρίζω ένα μαχαίρι κρητικό με αγάπη του χαρίζω»

Οι άλλοι τρεις συλληφθέντες

Μαζί με τον καθ’ ομολογίαν δράστη, ο οποίος υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό, οπότε και είναι αντιμέτωπος με το Ναυτοδικείο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν άλλα τρία άτομα για υπόθαλψη. Την κοπέλα του δράστη και πρώην του θύματος, έναν 21χρονο ο οποίος ήταν μπροστά στον φονικό αλλά και μία φίλη του.

«Ζητώ συγγνώμη»

Μέσω του δικηγόρου του, ο 20χρονος ζήτησε συγγνώμη και αναγνώρισε το λάθος του. «Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Αναγνωρίζω το λάθος μου. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω» είπε.

Ο συγκατηγορούμενός του υποστηρίζει πως ήταν μακριά και έτσι δεν μπόρεσε να εμποδίσει τη δολοφονία. «Είχαν ραντεβού στο πάρκο για να μιλήσουν. Εγώ ήμουν λίγα μέτρα πιο μακριά αλλά τους έβλεπα. Τσακώθηκαν, μίλησαν άσχημα και τότε ο 20χρονος έβγαλε το μαχαίρι και τον χτύπησε στο στήθος.»

Τα μηνύματα μετά τον φόνο

Λίγη ώρα μετά το έγκλημα ο δράστης επικοινώνησε με τη σύντροφό του και σύμφωνα με τους αστυνομικούς της αποκάλυψε τη δολοφονία.

Τον γα…α…

Τι εννοείς;

Τίποτα, τίποτα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, και οι τέσσερις κατηγορούμενοι βρέθηκαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Μετά τη δολοφονία, πήραν το αυτοκίνητο του πατριού του δράστη και παρέλαβαν τις κοπέλες από τα σπίτια τους. Πήγαν σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής, συζήτησαν τα πάντα, έφαγαν, ήπιαν, κοιμήθηκαν και το πρωί πήγε ο καθένας στο σπίτι του.

Η 20χρονη υποστήριξε πως είναι συντετριμμένη και σε κατάσταση σοκ. «Έμαθα δύο ώρες μετά τι είχε συμβεί και δεν μπορούσα να το πιστέψω».

Η εκδίκαση της υπόθεσης των τριών κατηγορούμενων, πλην του δράστη, θα γίνει τη Δευτέρα και μέχρι τότε έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Πώς εξιχνιάστηκε η δολοφονία

Οι αστυνομικοί έλαβαν μία σημαντική πληροφορία από το φιλικό περιβάλλον του θύματος. Σύμφωνα με αυτήν, ήταν κομβικό κομμάτι της ζωής του 27χρονου η 20χρονη με την οποία διατηρούσε σχέσεις επί τρία χρόνια, αλλά εδώ και έναν μήνα είχαν διακόψει κάθε επικοινωνία. Εκείνος όμως, σύμφωνα με το άτομο από το φιλικό περιβάλλον του θύματος που μίλησε στην ΕΛΑΣ, έστελνε μηνύματα και προσπαθούσε να επανασυνδεθούν.

Έτσι, οι αστυνομικοί έφτασαν πρώτα στον 21χρονο φίλο κι αυτό γιατί τον υπέδειξε η κοπέλα. Εκείνος ομολόγησε τα πάντα, ισχυρίστηκε όμως ότι ήταν αρκετά μακριά για να μπορέσει να αποτρέψει τη δολοφονία, κατονόμασε όμως και εκείνος τον 20χρονο ναύτη ως τον δράστη.

Να σημειωθεί ότι ο δράστης έχει και κάποιο ποινικό παρελθόν, γιατί στο παρελθόν είχαν βρει στην κατοχή του ένα μαχαίρι τύπου “πεταλούδα”. Μάλιστα, έλεγε ότι υπηρετεί στα ΟΥΚ αλλά όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς παραδέχτηκε ότι υπηρετεί σε μη μάχιμη θέση.

Μία παλαιότερη αυτοκτονία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αποκάλυψη πως οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση στο Ανθρωποκτονιών εξετάζουν με προσοχή πληροφορίες που θέλουν έναν άλλον άνδρα να ήταν στην παρέα της και πολύ κοντά στην 20χρονη. Όταν πια απομακρύνθηκαν φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του. Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν ισχύει η πληροφορία αυτή.

«Για μια γυναίκα πλακώθηκαν, έχω τρελαθεί» λέει ο παππούς του δράστη

«Για μια γυναίκα, πλακώθηκαν και μαχαιρώθηκαν και έφαγε ο άλλος μια στην καρδιά. Είμαστε όλοι χάλια, εγώ έχω τρελαθεί. Μου έχει στρίψει κι εμένα, τι να κάνω» είπε ο παππούς του 20χρονου κατηγορούμενου, μιλώντας στο Star.

«Πώς να συμπεριφερθούμε στους ανθρώπους που χάσανε ένα παιδί» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 20χρονης

Ο πατέρας της 20χρονης κοπέλας, κοπέλας του δράστη της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο μίλησε στον ΑΝΤ1 στον απόηχο των τραγικών γεγονότων που έχουν ως κεντρικό πρόσωπο και την κόρη του. Μάλιστα, αναφέρεται και στην οικογένεια του θύματος, αναφερόμενος με θερμά λόγια στον 27χρονο, με τον οποίον η κόρη του είχε δεσμό για τρία χρόνια στο παρελθόν.

«Είμαστε συντετριμμένοι. Και η κόρη μου. Δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε στους ανθρώπους, που χάσανε ένα παιδί…», αναφέρει με φωνή που τρέμει ο πατέρας που προσπαθεί να διαχειριστεί την αδιανόητη τραγωδία.

«Συμπάσχουμε με την οικογένεια (του θύματος) αλλά δεν ξέρω και με ποιον τρόπο να συλλυπηθώ, δεν ξέρω. Φτάνει πια αυτό; Δεν φτάνει. Και του παιδιού μου, δεν του φτάνει. Γιατί ήταν μαζί 3 χρόνια, ένα καλό παιδί» είπε ακόμη.

«Μία κατάσταση που ξέφυγε, χωρίς να το καταλάβει κανείς. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του το άλλο το παιδί. Εγώ με το δικό μου παιδί πάντως, που ήξερα και το έβλεπα, δεν πίστευα ότι θα μπορέσει να ζήσει αυτήν την κατάσταση» πρόσθεσε.