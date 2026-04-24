Συγκλονίζει η Δώρα Χρυσικού: «Το φοβερό ήταν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου…»

Η Δώρα Χρυσικού και η Μέλπω Λεκατσά, την Παρασκευή 24 Απριλίου ήταν καλεσμένες στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τους, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη μάχη της με τον καρκίνο, και περιέγραψε την επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί.

Μιλώντας για την σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της, η Δώρα Χρυσικού εξομολογήθηκε πως: «Εγώ ήμουν να καταρρεύσω φυσικά. Δηλαδή αυτό το τραυματικό που είπε η μαμά μου με το ραντεβού αυτό με το γιατρό, βγήκα και όντως είχα πει τότε ότι δεν θέλω να κάνω την επέμβαση, θα κάνω τη διαθήκη μου. Είχα πάρει τηλέφωνο την αδελφή μου και της είχα πει ότι επειδή μάλλον θα πεθάνω, να προσέχει τη μαμά… Ήταν όλοι σε μία κατάσταση παγωμένη, έτσι;».

«Όταν της είπαν ότι σηκώνουν το συκώτι λιποθύμησε»

Στη συνέχεια, η καλλιτέχνις είπε: «Αλλά το φοβερό ήταν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Αυτή η αγωνία δηλαδή. Γιατί και εγώ έχω υπάρξει στη θέση, όταν χειρουργούνταν η αδελφή μου.

Απλώς στη δική μου την περίπτωση, ο καρκίνος είχε φύγει από τις ωοθήκες και είχε πάει λίγο στο εξωμήτριο. Επειδή είχα δύο γιατρούς, έναν γυναικολόγο χειρουργό και έναν γενικό χειρουργό, κάποια στιγμή στις έξι ώρες που με έχουν καθαρίσει για το γυναικολογικό κομμάτι, σηκώνουν το συκώτι και στο περιτόναιο βρίσκουν τρεις διηθήσεις σαν φακή».

«Είναι έτοιμοι να με κλείσουν και καλούν τη μητέρα μου και κάνω άλλες έξι ώρες χειρουργείο. Φαντάσου αυτή τη γυναίκα που όταν της είπαν ότι σηκώνουν το συκώτι λιποθύμησε», εξήγησε.