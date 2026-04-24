Έλενα Τσαγκρινού για τον χωρισμό της: «Ήταν μία κοινή απόφαση, αρκετά σκληρή και για τους δύο»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Έλενα Τσαγκρινού
Φωτογραφία: Instagram/elenatsagkrinou_official

Η Έλενα Τσαγκρινού σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου, μίλησε για τον χωρισμό της από το DJ Stephan. Υπενθυμίζεται ότι το πρώην ζευγάρι απέκτησε ένα γιο στη διάρκεια της σχέσης του, ο οποίος ήρθε στον κόσμο τον Αύγουστο του 2024.

Έλενα Τσαγκρινού: «Από την ημέρα που πήγε ο γιος μου σχολείο έχει αλλάξει όλη μου η ψυχολογία»

Σχετικά με τον χωρισμό της, η Έλενα Τσαγκρινού είπε στη συνέντευξή της πως: «Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές ευτυχώς. Έχουμε μία πολύ καλή πρόθεση και λόγω του παιδιού μας, γιατί πάνω από όλα δεν υπάρχει εγωισμός. Υπάρχει μόνο το παιδάκι μας!».

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν μία κοινή απόφαση. Ήταν μία απόφαση αρκετά σκληρή και για τους δύο, αλλά πάνω από όλα σκεφτήκαμε πώς θα είναι καλά η μαμά και ο μπαμπάς για τον Ηρακλή μας. Υπάρχει επικοινωνία. Με βιντεοκλήσεις, υπάρχει συνεχής ενημέρωση για το τι κάνει το παιδί μας, και εντάξει, παλεύουμε, προσπαθούμε», συνέχισε η τραγουδίστρια.

Έλενα Τσαγκρινού: «Μου είχε πέσει από το καρεκλάκι το παιδί και τρέχαμε πανικόβλητοι»

Σε ερώτηση για το αν κάποιος άλλος έρωτας είναι ευπρόσδεκτος αυτή την περίοδο, η Έλενα Τσαγκρινού απάντησε: «Είναι ακατόρθωτο αυτό το πράγμα. Είναι τόσο μεγάλη η αγάπη μου για το παιδί μου… Κάθε στιγμή μαζί του είναι ανεπανάληπτη, οπότε δεν είναι ότι μπορώ να αφήσω χώρο σε κάτι τέτοιο». 

