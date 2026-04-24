Ρένος Χαραλαμπίδης: «Έμεινα μεγάλο διάστημα εκτός τηλεόρασης γιατί έπρεπε να γηροκομήσω τους γονείς μου»

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης αποκάλυψε τον λόγο που βρέθηκε εκτός τηλεόρασης. «Πέρασα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν ήμουν στην τηλεόραση, γιατί είχα αναλάβει να γηροκομήσω τους γονείς μου και έδωσα το χρόνο μου εκεί. Για μένα ήταν μια απουσία από την τηλεόραση, αλλά μια χαρούμενη παρουσία με τους γονείς μου» ανέφερε στον ΑΝΤ1.

«Πέρασε ο καιρός, “έφυγαν” οι γονείς μου, εγώ άρχισα να ξαναβρίσκω τον βηματισμό μου, πάνε καλά οι ταινίες μου. Και ξαφνικά ξαναβρίσκω τον βηματισμό μου, αλλά οι ηθοποιοί είμαστε όπως οι ποδοσφαιριστές, έχουμε ηλικία. Εγώ, λοιπόν, ξανασυστήνομαι στα 50 μου στο κοινό, σαν πρωτοεμφανιζόμενος 50άρης» πρόσθεσε.

«Υπάρχουν ρόλοι στην ηλικία που είμαι τώρα» επεσήμανε.

«Το επίπεδο των τηλεθεατών έχει ανέβει πολύ. Ας μην βιαζόμαστε να λέμε ότι δεν υπάρχει επίπεδο. Ο μέσος τηλεθεατής μένει για να ακούσει κάτι», σχολίασε μιλώντας για το YFSF.

«Στη δουλειά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο οθόνες, του κινητού και της τηλεόρασης. Σε βλέπει και σκρολάρει. Είναι δύσκολο. Το μυστικό είναι να δουλέψω πιο σκληρά. Πάω διαβασμένος, για να πω κάτι εποικοδομητικό, δεν είναι απλά μια σκηνή που κρίνεις. Το βλέπω σαν ρόλο. Με συγκίνησε ο ΑΝΤ1 για την επιμονή, παρά τα αλλεπάλληλα όχι που τους είπα. Η πρόταση του ΑΝΤ1 με γοήτευσε» τόνισε.

Δείτε το βίντεο: