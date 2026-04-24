Ένταση στη δίκη ελεγκτών για τη σύμβαση «717»: Δεν προσκομίστηκε βεβαίωση θανάτου του ενός κατηγορούμενου

Ένταση σημειώθηκε στη δίκη για την υλοποίηση της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ, κατά την διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο νομικός σύμβουλος του κράτους που υπερασπιζόταν τον Δημήτρη Τραπεζιώτη, έναν εκ των δύο ελεγκτών, ο οποίος απεβίωσε πριν από λίγες ημέρες, προσκόμισε στο δικαστήριο αντί για βεβαίωση θανάτου, ανακοίνωση συνδικαλιστικού Σωματείου.

Ο νομικός σύμβουλος προσκόμισε συγκεκριμένα την ανακοίνωση που εξέδωσε για τον θάνατο του Δημήτρη Τραπεζιώτη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών. Ο ίδιος δηλώνοντας ότι δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει επίσημο έγγραφο για τον θάνατο, αποχώρησε.

Η προσκόμιση της ανακοίνωσης, αντί ληξιαρχικής πράξης θανάτου, προκάλεσε αντιδράσεις και στηλιτεύθηκε από τους δικηγόρους συγγενών θυμάτων των Τεμπών, που παρίστανται στην Υποστήριξη της Κατηγορίας στην δίκη.

Η πλευρά των συγγενών υποστήριξε ότι ο συνήγορος του εκλιπόντος, σκοπίμως δεν μερίμνησε ώστε να προσκομισθεί στο δικαστήριο επίσημη βεβαίωση θανάτου, με στόχο να δημιουργηθεί θέμα ακυρότητας της διαδικασίας.

Το δικαστήριο έπειτα από πρόταση της εισαγγελέως που ζήτησε να προσκομιστεί με μέριμνα του δικαστηρίου το πιστοποιητικό θανάτου, διέκοψε την διαδικασία για λίγη ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, σχετικά με πλημμελή έρευνα που διενήργησαν οι ελεγκτές όσον αφορά την υλοποίηση της Σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ για την αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας.

Σύμφωνα με την κατηγορία, ο έλεγχος διενεργήθηκε με τρόπο που «ωφέλησε παράνομα τους υπαιτίους», αποτρέποντας την απόδοση ποινικών ευθυνών για το επί σειρά ετών ανεκτέλεστο έργο.