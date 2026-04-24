Ένταση στη δίκη ελεγκτών για τη σύμβαση «717»: Δεν προσκομίστηκε βεβαίωση θανάτου του ενός κατηγορούμενου

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Τέμπη

Ένταση σημειώθηκε στη δίκη για την υλοποίηση της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ, κατά την διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο νομικός σύμβουλος του κράτους που υπερασπιζόταν τον Δημήτρη Τραπεζιώτη, έναν εκ των δύο ελεγκτών, ο οποίος απεβίωσε πριν από λίγες ημέρες, προσκόμισε στο δικαστήριο αντί για βεβαίωση θανάτου, ανακοίνωση συνδικαλιστικού Σωματείου.

Ο νομικός σύμβουλος προσκόμισε συγκεκριμένα την ανακοίνωση που εξέδωσε για τον θάνατο του Δημήτρη Τραπεζιώτη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών. Ο ίδιος δηλώνοντας ότι δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει επίσημο έγγραφο για τον θάνατο, αποχώρησε.

Η προσκόμιση της ανακοίνωσης, αντί ληξιαρχικής πράξης θανάτου, προκάλεσε αντιδράσεις και στηλιτεύθηκε από τους δικηγόρους συγγενών θυμάτων των Τεμπών, που παρίστανται στην Υποστήριξη της Κατηγορίας στην δίκη.

Η πλευρά των συγγενών υποστήριξε ότι ο συνήγορος του εκλιπόντος, σκοπίμως δεν μερίμνησε ώστε να προσκομισθεί στο δικαστήριο επίσημη βεβαίωση θανάτου, με στόχο να δημιουργηθεί θέμα ακυρότητας της διαδικασίας.

Το δικαστήριο έπειτα από πρόταση της εισαγγελέως που ζήτησε να προσκομιστεί με μέριμνα του δικαστηρίου το πιστοποιητικό θανάτου, διέκοψε την διαδικασία για λίγη ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, σχετικά με πλημμελή έρευνα που διενήργησαν οι ελεγκτές όσον αφορά την υλοποίηση της Σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ για την αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας.

Σύμφωνα με την κατηγορία, ο έλεγχος διενεργήθηκε με τρόπο που «ωφέλησε παράνομα τους υπαιτίους», αποτρέποντας την απόδοση ποινικών ευθυνών για το επί σειρά ετών ανεκτέλεστο έργο.

8 συμβουλές για να νικήσετε τις λιγούρες για ζάχαρη, σύμφωνα με το Cleveland

Αντίδραση του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών στη νέα ορολογία «Νευροεπεμβατική Ιατρική»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικά κινείται ο δείκτης υπό την πίεση ανόδου του πετρελαίου

ΔΟΥ: Έρχονται οι «e-Ειδικοί Ταμίες» – Όλες οι λεπτομέρειες

«Σαν υγρό μέταλλο»: Οι επιστήμονες δημιουργούν παράξενο υλικό που αλλάζει σχήμα

«WhatsApp Plus»: Έρχεται σύντομα με νέες δυνατότητες – Τι πρέπει να γνωρίζετε
περισσότερα
14:17 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Στον εισαγγελέα ο 20χρονος δράστης και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι

Στο Ναυτοδικείο οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (24/04), υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο ...
13:51 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Αμπελόκηποι: Οι ποινές που επιβλήθηκαν στις 2 κατηγορούμενες στη δίκη για την έκρηξη στο διαμέρισμα

Ολοκληρώθηκε η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρι...
13:44 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Κατεδαφίστηκαν 23 «παράνομα παραπήγματα» στη Γαύδο – Εκδηλώθηκαν μόνο λεκτικές αντιδράσεις, λέει η ΕΛΑΣ

Συνολικά 23 «παράνομα παραπήγματα» κατεδαφίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματ...
13:37 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ένταση και χημικά έξω από το δικαστήριο στη δίκη για τον Νίκο Ρωμανό

Ένταση επικράτησε έξω από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, μετά το τέλος της δίκης για την έ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»