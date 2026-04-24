Κάγια Κάλας: Οι συνομιλίες με το Ιράν απαιτούν ειδικούς στα πυρηνικά, αλλιώς η Τεχεράνη θα γίνει πιο επικίνδυνη από ποτέ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Κάγια Κάλας
Φωτογραφία: Reuters

Προειδοποίηση για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν απηύθυνε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, τονίζοντας την ανάγκη συμμετοχής πυρηνικών εμπειρογνωμόνων στις συνομιλίες.

LIVE: 56η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Όπως μεταδίδει το Reuters, μιλώντας ενόψει της άτυπης συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο, η Κάλας υπογράμμισε ότι χωρίς την κατάλληλη τεχνογνωσία στις συνομιλίες, η Τεχεράνη θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ακόμα μεγαλύτερη απειλή.

«Οι συνομιλίες με το Ιράν θα πρέπει να περιλαμβάνουν πυρηνικούς εμπειρογνώμονες, διαφορετικά θα καταλήξουμε με ένα πιο επικίνδυνο Ιράν», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ εξέφρασε την ανησυχία της για την ποιότητα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, κάνοντας αναφορά στο κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης του 2015 (JCPOA), από το οποίο οι ΗΠΑ αποχώρησαν το 2018.

«Εάν οι συνομιλίες αφορούν μόνο το πυρηνικό σκέλος και δεν υπάρχουν πυρηνικοί εμπειρογνώμονες γύρω από το τραπέζι, τότε θα καταλήξουμε με μια συμφωνία που θα είναι πιο αδύναμη από ό,τι ήταν το JCPOA», δήλωσε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ατζέντα των συνομιλιών πρέπει να είναι διευρυμένη, καλύπτοντας όλο το φάσμα της ιρανικής δραστηριότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής.

«Και (εάν) τα προβλήματα στην περιοχή, τα πυραυλικά προγράμματα, η υποστήριξή τους σε πληρεξουσίους (proxies), καθώς επίσης οι υβριδικές και κυβερνοεπιθέσεις στην Ευρώπη δεν αντιμετωπιστούν, θα καταλήξουμε με ένα πιο επικίνδυνο Ιράν», προειδοποίησε.

8 συμβουλές για να νικήσετε τις λιγούρες για ζάχαρη, σύμφωνα με το Cleveland

Αντίδραση του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών στη νέα ορολογία «Νευροεπεμβατική Ιατρική»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικά κινείται ο δείκτης υπό την πίεση ανόδου του πετρελαίου

ΔΟΥ: Έρχονται οι «e-Ειδικοί Ταμίες» – Όλες οι λεπτομέρειες

«Σαν υγρό μέταλλο»: Οι επιστήμονες δημιουργούν παράξενο υλικό που αλλάζει σχήμα

«WhatsApp Plus»: Έρχεται σύντομα με νέες δυνατότητες – Τι πρέπει να γνωρίζετε
περισσότερα
14:31 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Καιρός: Πρόβλεψη για επεισόδιο El Nino «ισχυρής έντασης» από τα μέσα Μαΐου – Πόσο θα διαρκέσει

Για σενάριο… επιστροφής ενός επεισοδίου El Nino από τα μέσα του Μαΐου έως τον Ιούλιο 202...
13:58 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Εφιάλτης στην Αυστραλία: Τουρίστρια παγιδεύτηκε για ώρες μέσα… σε βόθρο δύο μέτρων – Κατέρρευσε η τουαλέτα

Μια στάση για ξεκούραση στην αυστραλιανή ύπαιθρο μετατράπηκε σε απόλυτο εφιάλτη για μια γυναίκ...
12:19 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Τόκιο: Η κυβέρνηση καλεί τους εργοδότες να επιτρέψουν τα σορτς στους χώρους εργασίας λόγω ζέστης – Τι είναι η καμπάνια Cool Biz

Η μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο ενθαρρύνει το προσωπικό να φοράει σορτς στην εργασία για ν...
11:49 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ιράν: Προειδοποίηση για πλήγματα «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» στις πετρελαϊκές υποδομές – «Δεν φοβόμαστε τη ρητορική Τραμπ»

Με μια σκληρή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ απάντησε ο αντιπρόεδρος του Ιράν, Εσμαΐλ Σακάμπ Εσφαχ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»