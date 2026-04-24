Κάγια Κάλας: Οι συνομιλίες με το Ιράν απαιτούν ειδικούς στα πυρηνικά, αλλιώς η Τεχεράνη θα γίνει πιο επικίνδυνη από ποτέ

Προειδοποίηση για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν απηύθυνε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, τονίζοντας την ανάγκη συμμετοχής πυρηνικών εμπειρογνωμόνων στις συνομιλίες.

Όπως μεταδίδει το Reuters, μιλώντας ενόψει της άτυπης συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο, η Κάλας υπογράμμισε ότι χωρίς την κατάλληλη τεχνογνωσία στις συνομιλίες, η Τεχεράνη θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ακόμα μεγαλύτερη απειλή.

«Οι συνομιλίες με το Ιράν θα πρέπει να περιλαμβάνουν πυρηνικούς εμπειρογνώμονες, διαφορετικά θα καταλήξουμε με ένα πιο επικίνδυνο Ιράν», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ εξέφρασε την ανησυχία της για την ποιότητα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, κάνοντας αναφορά στο κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης του 2015 (JCPOA), από το οποίο οι ΗΠΑ αποχώρησαν το 2018.

«Εάν οι συνομιλίες αφορούν μόνο το πυρηνικό σκέλος και δεν υπάρχουν πυρηνικοί εμπειρογνώμονες γύρω από το τραπέζι, τότε θα καταλήξουμε με μια συμφωνία που θα είναι πιο αδύναμη από ό,τι ήταν το JCPOA», δήλωσε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ατζέντα των συνομιλιών πρέπει να είναι διευρυμένη, καλύπτοντας όλο το φάσμα της ιρανικής δραστηριότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής.

«Και (εάν) τα προβλήματα στην περιοχή, τα πυραυλικά προγράμματα, η υποστήριξή τους σε πληρεξουσίους (proxies), καθώς επίσης οι υβριδικές και κυβερνοεπιθέσεις στην Ευρώπη δεν αντιμετωπιστούν, θα καταλήξουμε με ένα πιο επικίνδυνο Ιράν», προειδοποίησε.