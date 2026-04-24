Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής: Στεκόμαστε στο πλευρό των Ελλήνων στο μέτρο των δυνατοτήτων μας

«Οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση ακρίβειας, πάνω στην οποία έχει προστεθεί τώρα και η μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την προσέλευσή του στις εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «στεκόμαστε στο πλευρό τους στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, χωρίς να υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς σε καμία περίπτωση να διαταράξουμε τη δημοσιονομική ισορροπία, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές μας».

Σχετικά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα, «είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το έκτακτο Συμβούλιο διεξάγεται σε αυτήν τη χρονική συγκυρία στην Κύπρο. Είχαμε χθες την ευκαιρία να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο την έννοια της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, αλλά και την έννοια της αμυντικής αλληλεγγύης», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου όταν δέχθηκε επίθεση στο πλαίσιο της σύρραξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ήταν η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της ΕΕ που απειλούνται.

Παράλληλά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «εδώ και αρκετό καιρό μιλώ για την ανάγκη να υπάρξει μια ουσιαστική αναβάθμιση και ενεργοποίηση του άρθρου 42, παράγραφος 7 των ευρωπαϊκών Συνθηκών, τη ρήτρα δηλαδή αμοιβαίας συνδρομής, η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συνδράμουν στο πλευρό οποιουδήποτε κράτους μέλους δεχθεί κάποια επίθεση».

Χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το θέμα αυτό έχει μπει πια για τα καλά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «και σίγουρα η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή προεδρία του δεύτερου εξαμήνου 2027, έτσι ώστε να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο αυτή τη συζήτηση».

«Έχουμε την ευκαιρία σήμερα, επίσης, να συζητήσουμε για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, αλλά να κάνουμε και μια αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων της παρατεταμένης σύρραξης στον Κόλπο.

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, πάντα στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Το γεγονός, όμως, ότι μπορούμε να παράγουμε πλεονάσματα, να μειώνουμε το χρέος μας, να κινούμαστε σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα να στηρίζουμε, στο μέτρο πάντα που μπορούμε, την ελληνική κοινωνία, είναι μια ένδειξη της υγείας της ελληνικής οικονομίας.

Ξέρω πολύ καλά ότι οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται. Δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση ακρίβειας, πάνω στην οποία έχει προστεθεί τώρα και η μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα αυτής της οικονομικής σύρραξης.

Στεκόμαστε στο πλευρό τους, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, χωρίς να υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς, σε καμία περίπτωση, να διαταράξουμε τη δημοσιονομική ισορροπία, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

