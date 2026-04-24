Akylas: Το αποχαιρετιστήριο πάρτι πριν από την Eurovision

Το αποχαιρετιστήριο πάρτι της ελληνικής αποστολής πριν αναχωρήσει για την Βιέννη, όπου ο Akylas θα δώσει τη μάχη για την πρόκριση στον τελικό της Eurovision, έγινε το βράδυ της Πέμπτης (23/4).

Ο Akylas εκτός από το Ferto, τραγούδησε και το Rise like a Phoenix, ενώ το κέφι ήταν διάχυτο. Στο πάρτι πήγαν ο ο Φωκάς Ευαγγελινός, η Παρθένα Χοροζίδου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ενώ έδωσαν το «παρών» ο Μιχάλης Μαρίνος και άλλοι καλλιτέχνες που συμμετείχαν φέτος στον ελληνικό τελικό του Sing For Greece όπως οι Evangelia, Mikay, Stylianos.

Akylas: Η Παρθένα Χοροζίδου δεν θα κάνει τη μητέρα μου

Ο Akylas έκανε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία πριν το πάρτι.

«Στις πρόβες περνάμε φανταστικά. Η Παρθένα Χοροζίδου είναι ό,τι καλύτερο, κάνουμε πλάκα ότι είναι η μάνα μου. Δεν θα κάνει τη μητέρα μου στη σκηνή της Eurovision. Τώρα όποτε με βλέπει με φωνάζει «Παιδί μου!!» γιατί το κοροϊδεύουμε» περιέγραψε.

«Στους δύο κριτές που δεν γύρισαν την καρέκλα του Voice, θα έλεγα ότι ούτε εγώ θα γύριζα. Ήμουν μωρό, δεν ήξερα ούτε να στέκομαι ούτε να τραγουδάω. Χαίρομαι για την εμπειρία εκείνη» σημείωσε.

