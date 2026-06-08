Οικογενειακός «εμφύλιος» στο Ηράκλειο: Κατέληξαν στο τμήμα πατέρας, δύο γιοι και μία κόρη

Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, ένας 61χρονος πατέρας, οι δύο γιοι του και η 30χρονη κόρη του, συνελήφθησαν στο Ηράκλειο μετά από περιστατικό λεκτικής έντασης χθες Κυριακή βράδυ. Ο πατέρας υπέβαλε μήνυση κατά των γιων του, ενώ η κόρη κατήγγειλε τον πατέρα της, οδηγώντας στη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων

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Κοινωνία

Αστυνομία, περιπολικό, Κρήτη, Χανιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αστυνομία στο Ηράκλειο συνέλαβε τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, έπειτα από περιστατικό ιδιαίτερης έντασης.
  • Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν ο 61χρονος πατέρας, οι δύο γιοι του και η 30χρονη κόρη, οι οποίοι αντάλλαξαν λεκτικές απειλές και ύβρεις.
  • Ο πατέρας υπέβαλε μήνυση κατά των γιων του, ενώ η κόρη κατήγγειλε τον πατέρα της, οδηγώντας στη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τέσσερα άτομα, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας, συνέλαβε η αστυνομία στο Ηράκλειο, σε περιστατικό ιδιαίτερης έντασης, χθες Κυριακή βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, στο επεισόδιο ενεπλάκη ένας 61χρονος πατέρας, οι δύο γιοι του, ηλικίας 32 και 28 ετών, καθώς και η 30χρονη κόρη του.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αντάλλαξαν λεκτικές απειλές και ύβρεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξει σωματική βία.

Όπως έγινε γνωστό, ο 61χρονος υπέβαλε μήνυση σε βάρος των δύο γιων του, ενώ στη διαδικασία των μηνύσεων συμμετείχε και η 30χρονη κόρη, η οποία κατήγγειλε τον πατέρα της.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων.

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