Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ο αστυνομικός σκύλος «Ακύλας»… ξετρύπωσε συσκευασίες με κοκαΐνη σε αυτοκίνητο – ΒΙΝΤΕΟ

Οι αρχές στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από επιχείρηση όπου ο αστυνομικός σκύλος «Ακύλας» εντόπισε κρυμμένες συσκευασίες κοκαΐνης σε αυτοκίνητο. Κατασχέθηκαν συνολικά 39 συσκευασίες κοκαΐνης από το όχημα, καθώς και επιπλέον ναρκωτικές ουσίες και ένα χρηματικό ποσό στο σπίτι του συλληφθέντα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, με ρόλο κλειδί στην εξιχνίαση της υπόθεσης να παίζει ο αστυνομικός σκύλος «Ακύλας».
  • Ο «Ακύλας» «ξετρύπωσε» 39 συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 383,1 γραμμαρίων, καλά κρυμμένες στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού ενός οχήματος.
  • Στο σπίτι του συλληφθέντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 14.520 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν το Σάββατο (6/6) οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, στη Θεσσαλονίκη. Ρόλο κλειδί στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε ο αστυνομικός σκύλος «Ακύλας», ο οποίος «ξετρύπωσε» τις συσκευασίες με κοκαΐνη που ήταν καλά κρυμμένες μέσα σε κάθισμα αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα, ο αλλοδαπός εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και σε όχημα που οδηγούσε, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Ακύλα» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, βρέθηκαν καλά κρυμμένες στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού και κατασχέθηκαν 39 συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 383,1 γραμμαρίων.

Στο σπίτι του, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν 7 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 4,9 γραμμαρίων, 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 3,8 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 14.520 ευρώ.

Το όχημα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο οποίος τον παρέπεμψε στον ανακριτή.

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