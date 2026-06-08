«Ελλάδα 2030» – Κικίλιας: Η ναυτιλία παραμένει η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας – Η πράσινη μετάβαση πρέπει να γίνει με σταθερούς ρυθμούς

Το μήνυμα ότι η ναυτιλία αποτελεί τον πιο ισχυρό κινητήρα ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας για την Ελλάδα έστειλε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελλάδα 2030 – Οικονομία και Ανάπτυξη», το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

Αναφερόμενος στη σημασία του κλάδου, ο Β. Κικίλιας επεσήμανε ότι για μία εβδομάδα, με αφορμή τα Ποσειδώνια, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου ΑΕΠ βρέθηκε στην Αθήνα — γεγονός που, όπως τόνισε, δεν είναι αμελητέο. Υπογράμμισε ότι η συμβολή της ναυτιλίας πρέπει να μετριέται σε θέσεις εργασίας και να υποστηρίζεται με συγκεκριμένο προγραμματισμό, ώστε να συνεχίσει να αυξάνεται και να ενισχύεται.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη γεωστρατηγική διάσταση της ναυτιλίας, επισημαίνοντας ότι ένα πρόβλημα στα Στενά του Ορμούζ αρκεί για να προκαλέσει τεράστιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία — παράδειγμα που αποδεικνύει πόσο κρίσιμος παραμένει ο κλάδος για τις διεθνείς ισορροπίες.

Σχολιάζοντας το ζήτημα της πράσινης μετάβασης, ο υπουργός Ναυτιλίας διατύπωσε επιφυλάξεις για την ταχύτητα με την οποία επιδιώκεται η μείωση των εκπομπών άνθρακα. Παραδέχθηκε ότι βήματα γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση, προειδοποίησε όμως ότι αν η μετάβαση γίνει βιαστικά και χωρίς μέτρο, θα οδηγήσει σε κατάρρευση της οικονομίας. «Ποια ευρωπαϊκή χώρα και κυβέρνηση θα άντεχε την πίεση;», διερωτήθηκε, τάσσοντας τον εαυτό του υπέρ σταθερών και μετρημένων ρυθμών μετάβασης, με εμπιστοσύνη στα όσα θα φέρει η τεχνολογία.

Κλείνοντας, ο Βασίλης Κικίλιας τοποθετήθηκε και στο ευρύτερο ζήτημα της ποιότητας ζωής της επόμενης γενιάς. Όπως ανέφερε, ο μόνος τομέας που μπορεί να δώσει σε κάποιον τη δυνατότητα να αγοράσει σπίτι, εξοχικό και να καλύψει τα παιδιά του είναι η ναυτιλία. «Πώς μπορούν να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά μας και η επόμενη γενιά;», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η απάντηση βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στον κλάδο που ο ίδιος εποπτεύει.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πλατινένιος χορηγός του συνεδρίου είναι η Metlen Energy & Metals. Χρυσοί χορηγοί: AKTOR, ALPHA BANK, ΔΕΗ, EFA GROUP. Ασημένιοι χορηγοί: ΙΟΝ, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ONEX Shipyards & Technologies, VENERGY Maritime, AVAX, COSMOTE -T-, Olympios. Χορηγοί: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, eren ΕΛΛΑΣ, Helleniq Energy, ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, ΗΛΙΟΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΤΜΕΔΕ, IP Innovative Power, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Το συνέδριο μεταδίδεται ζωντανά μέσω του 2030greece.gr, του enikos.gr και του real.gr, με αποσπάσματα να φιλοξενούνται και από τον realfm 97,8.