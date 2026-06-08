Συνέδριο «Ελλάδα 2030» – Η ελληνική ναυτιλία σε ταραγμένα διεθνή νερά: Προκλήσεις, ανταγωνιστικότητα και προοπτικές

Τη σημασία της ελληνικής ναυτιλίας ως παγκόσμιας πρωτοπόρου δύναμης, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, ανέδειξε το πάνελ για τη ναυτιλία που συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Δημήτρης Οικονόμου και Άκης Παυλόπουλος, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελλάδα 2030 – Οικονομία και Ανάπτυξη» που συνδιοργανώνουν οι Next is Now και η Dome Consulting. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Γεώργιος Αλεξανδράτος, ο αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Νικόλαος Ατταλιώτης και ο Ανδρεας Γιακουμέλος, Director της Venergy.

Του Θάνου Μωριάτη

Ο υφυπουργός Στέφανος Γκίκας ενημέρωσε ότι το υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε επαφή με όλα τα πλοία ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στα Στενά του Ορμούζ, από όπου έχουν ήδη διέλθει τρία πλοία εκμεταλλευόμενα περιόδους σχετικής ηρεμίας. Επεσήμανε ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας έχει τεθεί από την Ελλάδα ως κύριο θέμα στο Συμβούλιο Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών. Αναφορικά με την πράσινη μετάβαση, τόνισε ότι το πλαίσιο net zero πρέπει να εφαρμόζεται με ίδια μέτρα για όλους και χωρίς να αποτελεί βάρος αποκλειστικά για τη ναυτιλία, ενώ επεσήμανε ότι το νέο καύσιμο πρέπει να είναι άφθονο και φθηνό για να είναι βιώσιμη η μετάβαση. Με υπερηφάνεια αναφέρθηκε στον στόλο των Ελλήνων πλοιοκτητών, σημειώνοντας ότι οι παραγγελίες τους από κινεζικά ναυπηγεία ανέρχονται σε 430 πλοία συνολικής χωρητικότητας 38,5 εκατομμυρίων τόνων deadweight.

Ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Γεώργιος Αλεξανδράτος εξέφρασε αισιοδοξία για την εξωστρέφεια που επιδεικνύουν το υπουργείο και οι φορείς του κλάδου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι προσκλήσεις για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια παραμένουν λιγότερες από όσες θα έπρεπε. Υπογράμμισε ότι η ναυτιλία συνδέεται με πάνω από 100 κατηγορίες επαγγελμάτων — βασικών και συμπληρωματικών — και ότι, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά στην πλοιοκτησία, λιγότερο από το 15% της ελληνικής επικράτειας γνωρίζει τις προοπτικές του κλάδου. «Οφείλουμε όλοι μας να αναλάβουμε την ευθύνη και να ενημερώσουμε», τόνισε.

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Ο αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Νικόλαος Ατταλιώτης επεσήμανε ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας σε περίοδο αναταράξεων δεν κρίνεται μόνο στη θάλασσα αλλά και στην ξηρά — δηλαδή στα λιμάνια. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η συζήτηση πρέπει να περάσει στο εθνικό λιμενικό σύστημα και στον στρατηγικό σχεδιασμό των λιμένων. Χαρακτήρισε ευκαιρία για την Ελλάδα την επιστροφή της γεωγραφίας στο επίκεντρο, μετά από χρόνια κατά τα οποία κυριαρχούσε η αντίληψη ότι η γεωγραφική θέση χάνει τη σημασία της. Πρόσθεσε δε ότι ο στόχος είναι η μετατροπή των ελληνικών λιμένων σε κόμβους δεδομένων και όχι απλώς διακίνησης φορτίων, με την πράσινη μετάβαση να πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζεται με ρεαλιστικούς και εφικτούς όρους.

Ο Ανδρέας Γιακουμέλος, Director της Venergy, υπενθύμισε ότι η ελληνική ναυτιλία παραμένει παγκοσμίως πρώτη σε χωρητικότητα και χαρακτήρισε τον κλάδο «ποντοπόρο και πρωτοπόρο», ως εγγυητή της παγκόσμιας ασφάλειας και του διεθνούς εμπορίου εδώ και δεκαετίες. Επεσήμανε ότι ο κυκλικός χαρακτήρας της ναυτιλιακής βιομηχανίας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε παίκτη, ανάλογα με το πότε εισέρχεται και αγοράζει. Παρά την αφθονία των διαθέσιμων δεδομένων, εξέφρασε την προσωπική του πεποίθηση ότι η ναυτιλία δεν είναι κατά βάθος data driven. «Με τα δεδομένα που έχεις πρέπει να αναλύσεις και να μπορείς να προσαρμοστείς στις εξελίξεις», σημείωσε, καταλήγοντας ότι σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κινδύνων — αγοράς, γεωπολιτικής και τεχνολογικής μετάβασης — όσο πιο ανθεκτικός και προσαρμοστικός είναι κανείς, τόσο πιο σημαντικός και επίκαιρος παραμένει.

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Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πλατινένιος χορηγός του συνεδρίου είναι η Metlen Energy & Metals. Χρυσοί χορηγοί: AKTOR, ALPHA BANK, ΔΕΗ, EFA GROUP. Ασημένιοι χορηγοί: ΙΟΝ, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ONEX Shipyards & Technologies, VENERGY Maritime, AVAX, COSMOTE -T-, Olympios. Χορηγοί: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, eren ΕΛΛΑΣ, Helleniq Energy, ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, ΗΛΙΟΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΤΜΕΔΕ, IP Innovative Power, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).