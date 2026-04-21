Akylas: Το σημαντικό μήνυμα που θέλει να περάσει, η εξομολόγηση για τη μητέρα του και η αναφορά στην περιπέτεια υγείας του – «Ήμουν και εγώ ένα παιδί…»

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Ακύλας

Τους δημοσιογράφους υποδέχτηκε την Τρίτη 21 Απριλίου ο Akylas, προτού η ελληνική αποστολή για την φετινή Eurovision ταξιδέψει για τη Βιέννη της Αυστρίας. Υπενθυμίζεται ότι ο Α’ Ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου, ενώ ο Β’ Ημιτελικός στις 14 Μαΐου. Το φανατικό κοινό του μουσικού διαγωνισμού, θα παρακολουθήσει τον Μεγάλο Τελικό στις 16 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια του press event, ο Akylas μίλησε για το σημαντικό μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από το δικό του «ταξίδι» στην Eurovision. Ακόμα, ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στον παγκοσμίου φήμης διαγωνισμό τραγουδιού αναφέρθηκε στη μητέρα του, καθώς και στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο ίδιος πρόσφατα.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Akylas μιλώντας με τους δημοσιογράφους εξομολογήθηκε πως: «Νιώθω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που ήθελα να κάνω μέσα από το “ταξίδι” μου στον διαγωνισμό. Το να εμπνεύσω πραγματικά, παιδιά που το έχουν ανάγκη. Που μπορεί να μην είναι από μεγάλες οικογένειες, να μην προέρχονται από “λεφτά”.

Ότι πραγματικά αν πιστέψεις στον εαυτό σου και αν δουλέψεις σκληρά, μπορεί να ανταμειφθείς. Μπορείς να ανταμειφθείς κάποια στιγμή. Ήμουν και εγώ ένα παιδί το οποίο είχα ανάγκη να βλέπω έναν τέτοιο άνθρωπο να κάνει αυτά που ονειρεύεται. Και πραγματικά ελπίζω να βοηθήσω έστω και στο ελάχιστο ένα παιδί να πιστέψει λίγο παραπάνω στον εαυτό του».

 

Σε άλλο σημείο, ο καλλιτέχνης αναφερόμενος στη μητέρα του, εξήγησε ότι: «Αυτή την στιγμή αγχώνεται για το αν το παιδί της είναι καλά, αν τρώει, αν κοιμάται… Πέρασα και μία περιπέτεια με την υγεία μου, το οποίο την τάραξε. Είχα μία πολύ δύσκολη περίπτωση αμυγδαλίτιδας, έπρεπε να κάνω ένα μικρό χειρουργείο. Ευτυχώς όμως είμαι καλά. Μην αγχώνεστε, όλα θα πάνε τέλεια. Αλλά αυτό, όπως κάθε μάνα αγχώνεται για την υγεία μου».

