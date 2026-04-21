Μαντόνα: Προσφέρει αμοιβή μετά την εξαφάνιση του vintage κοστουμιού που έβαλε στο Coachella

Η Μαντόνα δήλωσε ότι η vintage στολή που φορούσε στο Coachella έχει εξαφανιστεί και απευθύνει έκκληση για την «ασφαλή επιστροφή της».

Η τραγουδίστρια του “Like A Virgin” συνόδευσε την ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ στη σκηνή την Παρασκευή για τη δεύτερη εμφάνιση της στο μουσικό φεστιβάλ στην Καλιφόρνια, όπου φόρεσε ένα vintage μωβ κορμάκι με μωβ κάλτσες και γάντια σε χρώμα λεβάντας. Στη σκηνή είπε ότι ήταν «ο ίδιος κορσές, οι ίδιες μπότες και το ίδιο σακάκι Gucci» που φόρεσε στην πρώτη της εμφάνιση στο Coachella το 2006.

Το κομμάτι έχει έκτοτε εξαφανιστεί και η τραγουδίστρια δημοσίευσε στην ιστορία της στο Instagram προσφέροντας αμοιβή για τα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων ενός σακακιού, ενός κορσέ και ενός φορέματος, που θα επιστραφούν.

Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση της τραγουδίστριας ότι η συνέχεια του άλμπουμ της με τίτλο «Confessions On A Dance Floor» θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

Έγραψε: «Ακόμα πετάμε ψηλά από την Παρασκευή το βράδυ στο Coachella! Ευχαριστώ τη Sabrina και όλους όσους το έκαναν δυνατό. Το να επαναφέρουμε το Confessions II εκεί που ξεκίνησε ήταν τόσο συναρπαστικό».

«Αυτά δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου»

«Αυτή η στιγμή που έκλεισε ο κύκλος ήταν διαφορετική μέχρι που ανακάλυψα ότι τα vintage κομμάτια που φορούσα είχαν χαθεί – η στολή μου που ανασύρθηκε από τα προσωπικά μου αρχεία – το σακάκι, ο κορσές, το φόρεμα και όλα τα άλλα ενδύματα. Αυτά δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Άλλα αρχειακά αντικείμενα από την ίδια εποχή χάθηκαν επίσης. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα βρει αυτά τα αντικείμενα και θα επικοινωνήσει με την ομάδα μου» έγραψε σε story.

«Προσφέρω αμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά» σημείωσε η Μαντόνα.

Η Μαντόνα και η Κάρπεντερ ερμήνευσαν τραγούδια όπως οι επιτυχίες της Μαντόνα «Vogue» και «Like A Prayer», μαζί με ένα νέο τραγούδι που φέρεται να προέρχεται από το επερχόμενο άλμπουμ της 67χρονης, «Confessions II», κατά τη διάρκεια της χθεσινής τους εμφάνισης στο φεστιβάλ στην Καλιφόρνια.

Θα είναι το 15ο στούντιο άλμπουμ της και ακολουθεί το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ του 2005, γνωστό για τη μουσική από νυχτερινά κέντρα και επιτυχίες όπως τα «Sorry» και «Hung Up».

Η Μαντόνα ξεκίνησε την καριέρα της τη δεκαετία του 1980 και έχει κερδίσει μια σειρά από βραβεία, συμπεριλαμβανομένων επτά βραβείων Grammy και δύο βραβείων Brit.

Έχει 13 singles που έφτασαν στο Νο. 1 των βρετανικών charts και 12 άλμπουμ που έφτασαν στο Νο. 1.