Δρομέας χάνει τη νίκη γιατί πανηγύρισε πριν περάσει τη γραμμή τερματισμού – Δείτε βίντεο

Ο Μαραθώνιος του Ντελαγουέρ για το 2026 έληξε με εντυπωσιακό τρόπο την Κυριακή, όταν ένας δρομέας πανηγύριζε τη νίκη πριν περάσει την γραμμή τερματισμού, με αποτέλεσμα να τον προσπεράσει ο αντίπαλός του.

Σχεδόν 700 άτομα έλαβαν μέρος στον αγώνα των 26,2 μιλίων στο Ουίλμινγκτον και, έπειτα από περισσότερες από δύο ώρες στον δρόμο, οι δύο πρώτοι έφτασαν στην τελική ευθεία και του χώριζε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Ο Κάρσον Μέλο φαινόταν να οδεύει προς τη νίκη, με τον εκφωνητή του αγώνα να τον ανακηρύσσει νικητή καθώς έτρεχε προς τη γραμμή τερματισμού. O 24χρονος σήκωσε τα χέρια του σε ένδειξη πανηγυρισμού και απολάμβανε τις επευφημίες του κοινού, αγνοώντας το γεγονός ότι ο 2ος Τζόσουα Τζάκσον τον πλησίαζε.

Λίγα μέτρα πριν από τη γραμμή τερματισμού, ο Μέλο χαλάρωσε με αποτέλεσμα ο Τζάκσον να τον προσπεράσει και να πανηγυρίσει εκείνος τη μεγάλη νίκη στον Μαραθώνιο του Ντελαγουέρ. Σύμφωνα με το επίσημο χρονόμετρο, ο Τζάκσον – 24 ετών από το Πότσταουν της Πενσυλβανίας – τερμάτισε σε 2:43:13.51, ενώ ο χρόνος του Μέλο καταγράφηκε ως 2:43:14.46.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, από άλλη γωνία λήψης, φαίνεται ο Τζάκσον να σπριντάρει προς τη γραμμή τερματισμού με τον Μέλο να βρίσκεται σε απόσταση. Ακούγονται οι υποστηρικτές του να τον ενθαρρύνουν, με έναν από αυτούς να φωνάζει: «Πιάσ’ τον! Πιάσ’ τον! Πιάσ’ τον!»

Δείτε το βίντεο:

Ο δραματικός τερματισμός προκάλεσε κραυγές και επευφημίες από το πλήθος στο Ουίλμινγκτον, αλλά και αμηχανία για τον εκφωνητή του αγώνα.

«Τι υπέροχη, υπέροχη στιγμή – 26,2 μίλια… καθώς βλέπουμε τον Κάρλος να πλησιάζει. Να ο πρωταθλητής σας», είπε καθώς ο Μέλο κατευθυνόταν προς την τελική ευθεία. «Ελάτε, Ουίλμινγκτον… Κάρσον Μέλο!», συνέχισε πριν ο Τζάκσον κλέψει τη νίκη στη γραμμή τερματισμού. «… Και ο Τζόσουα Τζάκσον!», είπε ο εκφωνητής.