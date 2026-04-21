Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στη Γραμμή 7 λόγω εργασιών

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Τραμ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα, Τρίτη, και αύριο, Τετάρτη, στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά», λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.

Τα δρομολόγια από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Οι διελεύσεις του τελευταίου συρμού από τις στάσεις του δικτύου Πειραιά διαμορφώνονται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Ακτή Ποσειδώνος:

  • Γήπεδο Καραϊσκάκη στις 19:36,
  • Μικράς Ασίας στις 19:39,
  • Λαμπράκη στις 19:42,
  • Ευαγγελίστρια στις 19:46,
  • Πλατεία Δεληγιάννη στις 19:48 και
  • Δημαρχείο στις 19:50.

Στην κατεύθυνση προς Ασκληπιείο Βούλας:

  • Ακτή Ποσειδώνος στις 20:05,
  • Αγία Τριάδα στις 20:07,
  • Πλατεία Ιπποδαμείας στις 20:09,
  • 34ου Συντάγματος στις 20:11,
  • Ανδρούτσου στις 20:12 και
  • Σκυλίτση στις 20:14.

