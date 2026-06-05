Δημοσιογράφος στις ΗΠΑ παραδέχθηκε ότι δρούσε ως πράκτορας της Κίνας

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Ένοχος δήλωσε ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου ο δημοσιογράφος Τόμας Γουίρ Πόκεν Β΄, ο οποίος κατηγορείται ότι εργαζόταν για λογαριασμό της Κίνας χωρίς να έχει δηλώσει επίσημα τη δραστηριότητά του στις αμερικανικές αρχές.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο 50χρονος παραδέχθηκε τη συμμετοχή του σε συνωμοσία με σκοπό τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών από τις Ηνωμένες Πολιτείες για λογαριασμό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Εργαζόταν στην Κίνα επί περισσότερα από δέκα χρόνια

Δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι ο Πόκεν ζούσε στην Κίνα από το 2010 και είχε συνεργαστεί με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV και το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Κατά τις αμερικανικές αρχές, από το 2019 έως και τον Φεβρουάριο του 2026 ενεργούσε «υπό την καθοδήγηση και τον έλεγχο» προσώπων που γνώριζε ότι εργάζονταν για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης.

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε γυναίκα που αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα με το ψευδώνυμο «Cathy», η οποία του ανέθετε συγκεκριμένες αποστολές, μεταξύ των οποίων και επαφές με πιθανούς στόχους συλλογής πληροφοριών.

Επαφές με πρόσωπα που μπορούσαν να παρέχουν πληροφορίες

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο δημοσιογράφος ταξίδεψε επανειλημμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 2019 και 2025 προκειμένου να συναντήσει άτομα που θα μπορούσαν να του παρέχουν πληροφορίες τις οποίες στη συνέχεια διαβίβαζε στην Κίνα.

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι συνέλεγε πληροφορίες για συγκεκριμένα πρόσωπα και τις μετέφερε στους χειριστές του.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος αντικατασκοπείας του FBI, Ρόμαν Ροζάφσκι, δήλωσε ότι ο Πόκεν «συγκέντρωνε πληροφορίες για αμερικανικούς στόχους και τις διαβίβαζε στους Κινέζους χειριστές του».

Αμοιβή άνω των 100.000 δολαρίων

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος έλαβε τουλάχιστον 100.000 δολάρια για τη δραστηριότητά του, αναφέρει το BBC.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, συνεργάστηκε και με άλλα δύο πρόσωπα στην Κίνα, τα οποία του είχαν αναφέρει ότι οι αναφορές που συνέτασσε αποστέλλονταν στην Ιαπωνία.

Οι αμερικανικές αρχές αναφέρουν επίσης ότι ο Πόκεν παρείχε σε ομάδα προσώπων από την πόλη Ουχάν πληροφορίες σχετικά με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και τεχνολογικά ζητήματα, ενώ φέρεται να του ζητήθηκε να βοηθήσει στον εντοπισμό ειδικού που θα μπορούσε να συνδράμει σε δραστηριότητες κυβερνοκατασκοπείας.

Αντιμέτωπος με ποινή έως 10 ετών

Μετά την ακροαματική διαδικασία στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια, ο συνήγορος υπεράσπισής του δήλωσε ότι ο πελάτης του αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του και ότι στόχος του ήταν να προωθήσει ειρηνικές σχέσεις και τη θρησκευτική ελευθερία στην Κίνα.

Η επιβολή της ποινής έχει προγραμματιστεί για την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Πόκεν αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.