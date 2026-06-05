Πολιτικό Συμβούλιο ΠΑΣΟΚ: Πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της

Πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της, τονίζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που συνεδρίασε σήμερα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «με δεδομένες τις αποφάσεις του συνεδρίου για τη στρατηγική νίκης του ΠΑΣΟΚ και λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές εξελίξεις, επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός στόχος της πολιτικής αλλαγής η οποία περνά μόνο μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ καθώς και η ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης» και προστίθεται πως «Το ΠΑΣΟΚ θα απαντά σε κάθε πρόκληση απ’ όπου κι αν προέρχεται υπερασπίζοντας τις θέσεις και τη διαδρομή του».

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, αποφασίστηκε η συγκρότηση των 8 κύκλων πολιτικής με συμμετοχή στελεχών που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος.

Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού θα συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής, τα κομματικά όργανα και τα στελέχη του Κινήματος, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμά μας σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα συνεδριάσεων των περιφερειακών συμβουλίων με αφετηρία την Τρίτη 9 Ιουνίου, καθώς και η συγκρότηση των επιτροπών εκλογικού αγώνα σε επίπεδο νομού και δήμου στη συνέχεια.

«Στη διάταξη μάχης τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, οι Βουλευτές και τα στελέχη θα έχουν συγκεκριμένο ρόλο και ευθύνη σε κάθε εκλογική περιφέρεια», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.