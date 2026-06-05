Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα παίξει ρόλο κομπάρσου, οι αποφάσεις του συνεδρίου είναι γραμμένες σε πέτρα – «Καρφιά» για Δούκα

Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής που θα χαράξει το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου, η οποία ξεκίνησε στη μία το μεσημέρι. «Το Συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνείες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ στέλνοντας εμμέσως πλην σαφώς μήνυμα στον Χάρη Δούκα, είπε ότι «δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό» και ότι δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο «τα πολιτικά προξενιά».

Το Πολιτικό Συμβούλιο πραγματοποιείται σε κλίμα εσωκομματικής έντασης, μετά τις συζητήσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ στις δεύτερες κάλπες, εφόσον χρειαστεί.

Περί πολιτικής αξιοπιστίας και πολιτικής αυτονομίας

«Υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια να ανοίξουν κάποιοι τον δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, το βλέπουμε και αυτό. Χωρίς πολιτική ατζέντα, διότι προφανέστατα αυτός ο μηχανισμός βολεύει, δεν διαταράσσει τις ισορροπίες και δεν δημιουργεί την αίσθηση της πολιτικής αλλαγής. Είναι μία από τα ίδια που βιώσαμε πριν από μερικά χρόνια με καταστροφικά αποτελέσματα, στους θεσμούς, στην οικονομία, στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα.

Δεν το βλέπουν αυτό; Το γνωρίζουν, αλλά προσπαθούν επιμελώς να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον, στην επικοινωνία, τη Μπαρτσελόνα και σε διάφορα άλλα θέματα μακριά από τις πραγματικές ανάγκες του ελληνικού λαού για φθηνή προσιτή κατοικία, καλό δημόσιο νοσοκομείο, καλό δημόσιο σχολείο» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

«Ο Πρωθυπουργός γνωρίζει ότι η αξιοπιστία του είναι στο ναδίρ. Βολεύει, λοιπόν, τον κ. Μητσοτάκη να συγκρίνεται και να συμψηφίζεται η δική του αναξιοπιστία με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εμφανίζεται μία συζήτηση που συγκρίνει το σήμερα με αυτό που συνέβη το 2015 και το 2019. Και όχι να συγκρίνεται το σήμερα με ένα καλύτερο αύριο.

Γι’ αυτό πρέπει εμείς να μείνουμε εμμονικά σταθεροί στις αποφάσεις του Συνεδρίου μας και στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγράμματος που ανοίγει μια νέα σελίδα για το αύριο» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η ακρίβεια και τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει αντίπαλο ένα κόμμα, το οποίο μπορεί να αναδείξει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Θέλει κόμματα που κάνουν μόνο περιγραφή και λαϊκισμό για να αποδεικνύει – μέσα από την περιγραφή και το λαϊκισμό – ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση. «Εμείς είμαστε και κανένας άλλος δεν μπορεί να κυβερνήσει».

Γι’ αυτό λοιπόν, με την κάθε ευκαιρία, προσπαθούν να απαξιώσουν τις πολιτικές μας επιλογές. Ήμουν πολύ συγκεκριμένος με τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος. Η επιλογή να μην ψηφίσουμε τρίτη θητεία Γ. Στουρνάρα ήταν μια μεμονωμένη επιλογή; Ή προήλθε από μια συζήτηση προσυνεδριακή και συνεδριακή και η κοινωνία να πάρει από το ΠΑΣΟΚ ένα μήνυμα: ότι πρέπει να υπάρχει εναλλαγή στην Βουλή, στην Ευρωβουλή, σε κρίσιμες θέσεις εξουσίας. Είναι μια σοσιαλδημοκρατική πατέντα του ΠΑΣΟΚ; Όχι. Γι’ αυτό άλλωστε δεν υπάρχει πανευρωπαϊκά άλλο παράδειγμα κεντρικού τραπεζίτη που θα μείνει στη θέση αυτή κοντά είκοσι χρόνια. Το μόνο παράδειγμα είναι – εκτός ευρώ – η Ρουμανία. Δεν έχει λοιπόν να κάνει με το πρόσωπο του κ.Στουρνάρα. Έχει να κάνει με την κεντρική επιλογή που αφορά την υγιή εναλλαγή σε κρίσιμες θέσεις με τεράστιες εξουσίες. Άρα, αντί κάποιοι να επιτεθούν στον ΠΑΣΟΚ, πρέπει να απολογηθούν. Γιατί στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνουν μια εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,- μια θέση που με τα σημερινά χαρακτηριστικά δεν έχει κάποια ισχυρή εξουσία- αλλά από την άλλη για μια θέση με τεράστιες εξουσίες επιτρέπουν τρεις εξαετίες και μπορεί και παραπάνω στο μέλλον;» συνέχισε.

«Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου»

«Είμαστε ένα ιστορικό κόμμα αλλά και ένα κόμμα σύγχρονο. Είμαστε ένα κόμμα με αρχές και αξίες αλλά και ένα κόμμα έτοιμο να συγκρουστεί με ό,τι προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες αστάθειας, αδυναμίας, ανισοτήτων και κερδοσκοπίας εις βάρος της κοινωνίας.

Αυτή, λοιπόν, την προίκα πρέπει να την αναδείξουμε καθημερινά στον δημόσιο διάλογο και στην παρουσία μας και να θέσουμε εμείς στο περιθώριο το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Γιατί είναι σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό˙ όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους δεν μπορεί να υπάρξει» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης και κάλεσε όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να δώσουν τον αγώνα, από την πρώτη γραμμή της μάχης, με αισιοδοξία.

«Η παρουσία σας στα κανάλια, τις τοπικές κοινωνίες πρέπει να δίνει αισιοδοξία στα στελέχη μας, τον απλό κόσμο του ΠΑΣΟΚ που έμεινε στα δύσκολα και δεν πρέπει να τον απογοητεύει, γιατί οι αποφάσεις του συνεδρίου μας είναι καθαρές. Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κοινωνία, ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά.

Τον ενδιαφέρει να έχει ένα χαμηλότερο ενοίκιο, ένα καλύτερο νοσοκομείο, καλύτερες υποδομές, ένα κράτος που λειτουργεί, δικαιοσύνη που λειτουργεί και πολιτικό ήθος και συνέπεια. Ας αφήσουμε λοιπόν τα σενάρια. Δεν είναι ώρα για σενάρια, είναι ώρα για μάχη και αγώνα σε κάθε επίπεδο.

Πρέπει από σήμερα, το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό: εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία, για την κοινωνία. Δεν θα σύρουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου της χώρας, την παράταξη μας σε σενάρια και θεωρίες, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα. Εμείς θα δώσουμε την μάχη για τα πραγματικά προβλήματα.

Γι’ αυτό λοιπόν ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή πρέπει να δοθεί με όλες μας τις δυνάμεις, με ενότητα και με καθαρή θέση και στάση. Το Συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνείες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα. Γι’ αυτό λοιπόν σταθείτε στο πρόγραμμά μας, στον αγώνα μας, στην αξιοπιστία μας και πάνω στην πολιτική μας αυτονομία. Διότι αυτά θα είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο κόμμα ΙΧ του κ. Τσίπρα. Διότι πραγματικός αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, τα οποία και οι δύο κλιμάκωσαν και τώρα έρχονται να πουν: «Δώστε μας μία ακόμη ευκαιρία». Είχαν πολλές ευκαιρίες. Ήρθε η ώρα της δημοκρατικής παράταξης και στο χέρι μας είναι στις επόμενες εθνικές εκλογές να είναι η ώρα της δημοκρατικής παράταξης», επισήμανε.

Για την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος

«Τα τελευταία έντεκα χρόνια είναι τα πιο θερμά χρόνια στην ιστορία του πλανήτη. Κάθε χρόνο καταγράφονται πολύ μεγάλες καταστροφές φυσικού πλούτου, ζωικού κεφαλαίου σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στη ζώνη του Ισημερινού. Αλλά πλέον τα φαινόμενα είναι πολλά και εμφανή, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι άνθρωποι να καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα αλλά ένα κεντρικό ζήτημα που αφορά το μέλλον της ανθρωπότητας. Δυστυχώς η χώρα μας, θα μπορούσε να έχει κάνει πάρα πολλά βήματα στον τομέα της πράσινης πολιτικής.

Πήραμε μία πρωτοβουλία τις προηγούμενες ημέρες, γνωρίζοντας ότι έρχεται η παγκόσμια ημέρα που αφορούσε τα ζητήματα κυκλικής οικονομίας – την ανακύκλωση. Τι έλεγε η κοινοβουλευτική μας πρωτοβουλία; Ότι κάποια σπιτάκια που στην Ευρώπη τα πλήρωσαν ως σπιτάκια ανακύκλωσης, εμείς εδώ τα πληρώσαμε ως χρυσά σπιτάκια, ως βίλες.

Και εδώ, σε ένα κρίσιμο τομέα που αφορά την κλιματική κρίση, την αειφόρο ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία, στήθηκε μια μπίζνα. Μήπως το ίδιο δεν έγινε και στην κατανομή του ενεργειακού χώρου; Μήπως κάποιοι προνομιούχοι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας πήραν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης με αποτέλεσμα ο πυρήνας της κυκλικής οικονομίας, που είναι η δίκαιη κατανομή του ενεργειακού χώρου προς όφελος των παραγωγών και της κοινωνίας για καταπολέμηση ενεργειακής φτώχειας και κόστους παραγωγής, πήγε περίπατο;» είπε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ο κ. Ανδρουλάκης.

Για την απόφαση του Αρείου Πάγου

Για την απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά δανειολήπτες που εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη, τόνισε: «Η απόφαση αυτή, επιβεβαιώνει ότι οι προβλέψεις του νόμου 3869 του 2010, ενός εμβληματικού νόμου που θέσπισε το ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ήταν και κοινωνικά δίκαιες αλλά και αναγκαίες, μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου βάζει τέλος σε μια καταχρηστική πρακτική, τραπεζών και funds, που επιβάρυναν παράνομα τους δανειολήπτες και σε πολλές περιπτώσεις τους εξωθούσαν εκτός των προστατευτικών διατάξεων του νόμου.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που κωφεύει σε όλες μας τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες που αφορούν στις τράπεζες, τα funds, τους servicers, τη διαχείριση κόκκινων δανείων και υπερκερδών, πρέπει άμεσα να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της απόφασης.

Να διασφαλίσει ότι όσοι έχασαν αυτή τη ρύθμιση εξαιτίας μια παράνομης πρακτικής, θα αποκατασταθούν χωρίς νέα δικαστική ταλαιπωρία και χωρίς νέα οικονομική επιβάρυνση, αλλά και να προχωρήσει στον συμψηφισμό και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι».