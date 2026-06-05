Σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας το ΠΑΣΟΚ: Το στρατηγικό πλάνο 2 αξόνων του Νίκου Ανδρουλάκη – Τι θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου

Η Χαριλάου Τρικούπη περνά σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, να ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο ή εσωστρέφεια.

Παρά τις αναταράξεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα για πιθανή συνεργασία με τη νεοσύστατη «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιλέγει τη δυναμική φυγή προς τα εμπρός.

Με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση σύμφωνα και με την χθεσινή δημοσκόπηση της Metron Analysis, με ποσοστό 9% στην πρόθεση ψήφου, δεχόμενο ισχυρή πίεση από την ΕΛΑΣ αλλά και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξέρει ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει και απαιτείται δράση.

Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταθέτει μια συγκροτημένη πρόταση δύο αξόνων με ξεκάθαρο στόχο το σκληρό πρέσινγκ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά και τη θωράκιση των ποσοστών του κινήματος.

Το στρατηγικό πλάνο 2 αξόνων του Νίκου Ανδρουλάκη

Οι 13 «Περιφερειάρχες» του Προεκλογικού Αγώνα

Σε πρώτο πλάνο έρχεται η οργανωτική αναδιάρθρωση της χώρας. Δεκατρία (13) κορυφαία, έμπειρα στελέχη της παράταξης με βαριά πολιτική διαδρομή αναλαμβάνουν την απόλυτη πολιτική και προεκλογική ευθύνη των ισάριθμων Περιφερειών της χώρας.

Το «κλειδί» της επιλογής: Κανένα από αυτά τα 13 στελέχη δεν θα είναι υποψήφιο στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, διασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη προσήλωσή τους στο κομματικό καθήκον, μακριά από το κυνήγι του προσωπικού σταυρού.

«Κύκλοι Πολιτικής» αντί για σκιώδη κυβέρνηση

Αντί για την κλασική δομή μιας «σκιώδους κυβέρνησης», η Χαριλάου Τρικούπη επιστρατεύει ευέλικτες, προγραμματικές ομάδες κρούσης, τις οποίες ονομάζει «κύκλους πολιτικής». Στις ομάδες αυτές επιστρατεύονται μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, βουλευτές και τομεάρχες.

Οι κύκλοι αυτοί δεν θα ακολουθούν την αυστηρή κοινοβουλευτική διάταξη, αλλά θα εστιάσουν σε καίριους, καθημερινούς τομείς πολιτικής παρέμβασης:

Οικονομία & Ανάπτυξη (με έμφαση στην ακρίβεια και το κόστος παραγωγής)

Εργασία & Κοινωνικό Κράτος (προτάσεις όπως η 4ήμερη εργασία και η κοινωνική κατοικία)

Πρωτογενής Τομέας (λύσεις για κτηνοτρόφους/αγρότες και αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ)

Θεσμοί, Κράτος & Δημόσια Διοίκηση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προχωρά σε πλήρη κινητοποίηση του στελεχιακού δυναμικού του ΠΑΣΟΚ, επιστρατεύοντας όλα τα πρωτοκλασάτα ονόματα της παράταξης στην πρώτη γραμμή της εκλογικής μάχης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας τα «ΝΕΑ», στον κεντρικό σχεδιασμό και στους «κύκλους πολιτικής» εντάσσονται κορυφαίες προσωπικότητες του κινήματος.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ κανονικά συμμετέχει και ο Χάρης Δούκας παρά τις πρόσφατες εσωκομματικές αναταράξεις. Παράλληλα, ενεργό ρόλο αναλαμβάνουν ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Θανάσης Γλαβίνας και ο Παύλος Χρηστίδης, ενώ την ομάδα θα πλαισιώνουν έμπειρα στελέχη της παλαιότερης φρουράς, όπως ο Πάρις Κουκουλόπουλος και ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Όσον αφορά στη στελέχωση των 13 Περιφερειών της χώρας, οι εφημερίδες υπογραμμίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιλέγει συνειδητά να μην χρησιμοποιήσει εν ενεργεία βουλευτές ή πρόσωπα που θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Αντίθετα, οι θέσεις αυτές καλύπτονται από έμπειρους κομματικούς οργανωτικούς, ιστορικά στελέχη και πρώην βουλευτές, οι οποίοι δεν έχουν το άγχος της προσωπικής σταυροδοσίας και μπορούν να αφοσιωθούν αποκλειστικά στην καθοδήγηση του προεκλογικού αγώνα στην επαρχία.

Το πολιτικό μήνυμα: Σκληρό μέτωπο και «Αξιακή Μάχη»

Στο καθαρά πολιτικό σκέλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιδιώκει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να βάλει τέλος στα «θολά μηνύματα». Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε τις περιοδείες αρχικά σε περιοχές της Αττικής, με πρώτο σταθμό την Νέα Ιωνία και μίλησε στην πλατεία Συμπατριώτη.

Τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να δώσει λύσεις σε θέματα που ταλανίζουν τον κόσμο όπως η ακρίβεια και το στεγαστικό ενώ εστίασε στην άμεση επαφή με τον πολίτη, επιχειρώντας να προσδώσει έναν ιδιαίτερα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στο κόμμα.

«Δεν μπορεί να χτυπηθεί η ακρίβεια ούτε με τις επιστολές στην κυρία Φον ντερ Λάιεν ούτε με τα ανέκδοτα περί θυμωμένου πρωθυπουργού. Η ακρίβεια θέλει μέτρα. Θέλει έλεγχο στην αγορά. Θέλει υψηλά πρόστιμα στα καρτέλ και στα ολιγοπώλια. Θέλει μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Δεν μπορούν να υλοποιήσουν το μέτρο, που όμως η Κύπρος το εφάρμοσε -μηδενίζοντας τον ΦΠΑ στην περίπτωσή της- γιατί είχαν πολιτική βούληση» επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης: «Αρκετά δώδεκα χρόνια πισωγυρίσματος, μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά».

Ταυτόχρονα, κράτησε ψηλά τους τόνους του διμέτωπου αγώνα, στρέφοντας τα βέλη του και προς τον Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας με νόημα τις διαψευσμένες υποσχέσεις του παρελθόντος (μνημόνια, πλειστηριασμοί, Υπερταμείο) προκειμένου να ανακόψει τις διαρροές ψηφοφόρων προς την ΕΛΑΣ. Το ΠΑΣΟΚ, όπως δήλωσε, «δεν φιλοδοξεί απλώς να κάνει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση, αλλά να καταθέσει το κεντρικό αφήγημα για τη σοβαρή, προοδευτική επόμενη διακυβέρνηση της χώρας».

Γύρω από αυτούς τους άξονες θα κινηθεί και η τοποθέτησή του στο σημερινό Πολιτικό Συμβούλιο, που αναμένεται να ξεκινήσει στις 12.00 στα γραφεία της ΧαριλάουΤρικούπη. Καίριος στόχος του να πείσει την κοινωνία αλλά κια μία μερίδα αναποφάσιστων, πως το ΠΑΣΟΚ με τις προγραμματικές του θέσεις μπορεί να δώσει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα των πολιτών και πως μπορεί να αποτελέσει μία σταθερή πολιτική δύναμη και πυλώνα σταθερότητας για την χώρα.