Δημοσκόπηση Prorata: Πρωτιά για τη ΝΔ με 24%, στη 2η θέση η ΕΛΑΣ με 14,5%

Η δημοσκόπηση της Prorata για την «Εφημερίδα των Συντακτών», που διεξήχθη τον Ιούνιο, καταγράφει ξεκάθαρη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου με 24%, ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση με 14,5%. Τα ευρήματα αναδεικνύουν την αναδιαμόρφωση του πολιτικού χάρτη με την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων και την σταθερή κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον δείκτη εμπιστοσύνης για την πρωθυπουργία.

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Πολιτική

Σταθερά πρώτη η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου με 24%
Η δημοσκόπηση για λογαριασμό της Εφημερίδας των Συντακτών διεξήχθη τον Ιούνιο Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την κυριαρχία της στην πρόθεση ψήφου με ποσοστό 24%, ενώ στη δεύτερη θέση εδραιώνεται η ΕΛΑΣ, το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με 14,5%.
  • Στο πεδίο των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται σταθερά στον δείκτη εμπιστοσύνης για την πρωθυπουργία με ποσοστό 26%, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 17%.
  • Η δημοσκόπηση αποτυπώνει εμφανώς την αναδιαμόρφωση του πολιτικού χάρτη, αναδεικνύοντας την ΕΛΑΣ στην πρώτη θέση ως «αποτελεσματική αντιπολίτευση» με 27%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Σφυγμός Ιουνίου της Prorata, για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών», διεξήγαγε δημοσκόπηση μέσα στον Ιούνιο μέσω της οποίας αποτυπώνεται μια ξεκάθαρη πρωτιά στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία διατηρεί την κυριαρχία της, με ποσοστό 24%. Στη δεύτερη θέση φαίνεται να εδραιώνεται μέχρι στιγμής η ΕΛΑΣ, το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με ποσοστό 14,5%, ενώ ακολουθεί στην τρίτη θέση, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, με 9,5%.

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Πιο χαμηλά, στην τέταρτη θέση, συναντάται το ΠΑΣΟΚ με 8,5%, νιώθοντας την πίεση της Ελληνικής Λύσης που ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 8%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει το 6% των προτιμήσεων, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής καταγράφονται στο 3,5%.

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Μέρα 25, ΣΥΡΙΖΑ και  Δημοκράτες οριακά κινούνται εκτός Βουλής

Στο όριο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης βρίσκεται το ΜέΡΑ25 με 3%, ενώ κάτω από το συγκεκριμένο «σκαλοπάτι» κινούνται ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με 2%, το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη και η Νέα Αριστερά με 1%, και τέλος η Νίκη με 0,5%.

Τα Λοιπά Κόμματα συγκεντρώνουν 2,5% ενώ σύμφωνα με την δημοσκόπηση, το ποσοστό των Αναποφάσιστων ανέρχεται στο 12,5%.

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Σταθερά πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ερώτημα «Ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός»

Στο πεδίο των πολιτικών αρχηγών και των θεσμικών ρόλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται σταθερά στον δείκτη εμπιστοσύνης για την πρωθυπουργία με ποσοστό 26%.

Έπεται ο Αλέξης Τσίπρας με 9 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά φτάνοντας στο 17% και τρίτος με αξιοσημείωτη διαφορά από τον νυν πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Βελόπουλος, με ποσοστό που «αγγίζει» το 7%.

«Αποτελεσματική Αντιπολίτευση»

Στο ερώτημα «Ποιο πολιτικό κόμμα θεωρείτε ότι μπορεί να πιέσει περισσότερο τη ΝΔ την επόμενη περίοδο», τα ευρήματα της δημοσκόπησης για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών» αναδεικνύουν την ΕΛΑΣ στην πρώτη θέση, με το ποσοστό του 27%, το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με ποσοστό 12% και λίγο πιο κάτω στην τρίτη θέση, βρίσκεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

 

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