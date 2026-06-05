Δημοσκόπηση Prorata: Πρωτιά για τη ΝΔ με 24%, στη 2η θέση η ΕΛΑΣ με 14,5%

Ο Σφυγμός Ιουνίου της Prorata, για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών», διεξήγαγε δημοσκόπηση μέσα στον Ιούνιο μέσω της οποίας αποτυπώνεται μια ξεκάθαρη πρωτιά στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία διατηρεί την κυριαρχία της, με ποσοστό 24%. Στη δεύτερη θέση φαίνεται να εδραιώνεται μέχρι στιγμής η ΕΛΑΣ, το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με ποσοστό 14,5%, ενώ ακολουθεί στην τρίτη θέση, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, με 9,5%.

Πιο χαμηλά, στην τέταρτη θέση, συναντάται το ΠΑΣΟΚ με 8,5%, νιώθοντας την πίεση της Ελληνικής Λύσης που ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 8%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει το 6% των προτιμήσεων, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής καταγράφονται στο 3,5%.

Μέρα 25, ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκράτες οριακά κινούνται εκτός Βουλής

Στο όριο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης βρίσκεται το ΜέΡΑ25 με 3%, ενώ κάτω από το συγκεκριμένο «σκαλοπάτι» κινούνται ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με 2%, το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη και η Νέα Αριστερά με 1%, και τέλος η Νίκη με 0,5%.

Τα Λοιπά Κόμματα συγκεντρώνουν 2,5% ενώ σύμφωνα με την δημοσκόπηση, το ποσοστό των Αναποφάσιστων ανέρχεται στο 12,5%.

Σταθερά πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ερώτημα «Ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός»

Στο πεδίο των πολιτικών αρχηγών και των θεσμικών ρόλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται σταθερά στον δείκτη εμπιστοσύνης για την πρωθυπουργία με ποσοστό 26%.

Έπεται ο Αλέξης Τσίπρας με 9 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά φτάνοντας στο 17% και τρίτος με αξιοσημείωτη διαφορά από τον νυν πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Βελόπουλος, με ποσοστό που «αγγίζει» το 7%.

«Αποτελεσματική Αντιπολίτευση»

Στο ερώτημα «Ποιο πολιτικό κόμμα θεωρείτε ότι μπορεί να πιέσει περισσότερο τη ΝΔ την επόμενη περίοδο», τα ευρήματα της δημοσκόπησης για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών» αναδεικνύουν την ΕΛΑΣ στην πρώτη θέση, με το ποσοστό του 27%, το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με ποσοστό 12% και λίγο πιο κάτω στην τρίτη θέση, βρίσκεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».