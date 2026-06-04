Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στo 10,6% η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ – Μάχη για την 3η θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της Καρυστιανού

Προβάδισμα 10,6 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της ΕΛΑΣ του Τσίπρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/6) στο Mega.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 21,5% και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα 12,1%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 9%, η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,8%, η Ελληνική Λύση με 4,8%, το ΚΚΕ με 4,7%, η Φωνή Λογικής με 2,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,8%, και η Νίκη με 1%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 11,1%.

Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής:

ΝΔ 28,5%

ΕΛΑΣ 15,2%

ΠΑΣΟΚ 11,2%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,4%

Πλεύση Ελευθερίας 6,8%

Ελληνική Λύση 6%

KKE 5,8%

ΜέΡΑ25 3,1%

Φωνή Λογικής 3,3%

ΣΥΡΙΖΑ 2,3%

Νίκη 1,2%

Άλλο 6,2%

Η πορεία της χώρας

Το 69% των πολιτών θεωρεί ότι τα πράγματα στη χώρα πάνε στη λάθος κατεύθυνση, με μόλις το 26% να υποστηρίζει ότι πάνε προς τη σωστή.

Προσωπική κατάσταση

Μόνο το 16% θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί η προσωπική του οικονομική κατάσταση, ενώ το 49% δηλώνει ότι είναι σε χειρότερη οικονομική κατάσταση.

Τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες θεωρούν ως μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας την ακρίβεια (σε ποσοστό 47%), την οικονομία (33%) και την κρίση θεσμών (23%), δείχνοντας ότι παρότι τα οικονομικά προβλήματα κυριαρχούν, αυτό δεν σημαίνει ότι η κοινωνία αδιαφορεί για την κατάσταση των θεσμών.

Εάν εξαιρέσουμε τα γεωπολιτικά ζητήματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπου οι κυβέρνηση έχει ώς και 35% θετικές γνώμες, σε όλους τους άλλους τομείς του κυβερνητικού έργου η αρνητική βαθμολογία είναι μεγάλη.

Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης, δηλαδή ο μέσος όρος του ισοζυγίου της αξιολόγησης της σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας (θετικά-αρνητικά) και του ισοζυγίου της πρόβλεψης για την οικονομία (θα καλυτερέψει-θα χειροτερέψει), εξακολουθεί να κινείται σε ιδιαίτερα αρνητική τροχιά

Η αξιολόγηση της Κυβέρνησης

H κυβέρνηση έχει 69% αρνητικές γνώμες και μόνο 25% θετικές.

H αρνητική αξιολόγηση επεκτείνεται και στο πρόσωπο του πρωθυπουργου, όπου τα δύο τρίτα των πολιτών έχουν αρνητική γνώμη για τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του.

Η αξιολόγηση του ΠΑΣΟΚ

Η αξιολόγηση του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο πόλεμος στο Ιράν

Ως προς τις διεθνείς εξελίξεις η δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι επικριτικοί απέναντι στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Το 78% θεωρεί ότι η επίθεση δεν είναι δικαιολογημένη και η απάντηση αυτή υπερτερεί και σε όλους τους πολιτικούς αυτοπροσδιορισμούς, με τους πιο θετικά διακείμενους να είναι αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροδεξιοί.