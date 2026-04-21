Τραμπ: Η απομάκρυνση της «πυρηνικής σκόνης» του Ιράν θα είναι μια «μακρά και δύσκολη διαδικασία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και αποθήκευσης ουρανίου του Ιράν καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης τον περασμένο Ιούνιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάσυρση του πυρηνικού υλικού από τα ερείπια θα αποτελέσει μια εξαιρετικά σύνθετη πρόκληση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Η Επιχείρηση “Midnight Hammer” ήταν μια πλήρης και ολοκληρωτική εξόντωση της “Πυρηνικής Σκόνης” του Ιράν. Επομένως, η εκσκαφή της θα είναι μια μακρά και δύσκολη διαδικασία. Το Fake News CNN, και άλλα διεφθαρμένα μέσα ενημέρωσης και πλατφόρμες, αποτυγχάνουν να δώσουν στους σπουδαίους αεροπόρους μας την αναγνώριση που τους αξίζει — Προσπαθώντας πάντα να υποτιμούν και να μειώνουν — Αποτυχημένοι!».

Ο Τραμπ είχε ισχυριστεί και στο παρελθόν ότι η επιχείρηση του Ιουνίου, κατά τη διάρκεια του «πολέμου των 12 ημερών» με το Ιράν, κατέστρεψε επιτυχώς τις υποδομές εμπλουτισμού ουρανίου, ενώ πρόσφατα υποστήριξε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει τη μεταφορά του υλικού εκτός της χώρας.

Ωστόσο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι διαψεύδουν τους ισχυρισμούς περί συμφωνίας, επιμένοντας αμετάκλητα στα «πυρηνικά τους δικαιώματα» και ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχουν αποδεχθεί κανέναν τέτοιο όρο.