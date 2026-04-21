Θεσσαλονίκη: Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τους πυροβολισμούς σε εταιρεία αυτοκινήτων – Πώς συνδέονται με τα κυκλώματα εκβιαστών

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/04) στη Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο σύνδεσης με κυκλώματα εκβιαστών, την ώρα που η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι υπάλληλοι της εταιρείας όταν έφτασαν στην εργασία τους αντίκρυσαν σπασμένες τζαμαρίες, προθήκες κατεστραμμένες από τους πυροβολισμούς και αυτοκίνητα με τρύπες στο αμάξωμά τους.

Οι Αρχές ερευνούν εάν πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, και εξετάζουν εάν το περιστατικό σχετίζεται με τη δράση σπείρας εκβιαστών, μέλη της οποίας συνελήφθησαν γιατί εκβίαζαν έναν ιδιοκτήτη εταιρείας αυτοκινήτων, ενώ τις εντολές της έδινε ένας βαρυποινίτης μέσα από τις φυλακές.

Η αστυνομία ερευνά, ταυτόχρονα, εάν οι δράστες της επίθεσης συνδέονται και με τον εμπρησμό δυο αυτοκινήτων, από βόμβες μολότοφ, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.