Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί στη Βασιλίσσης Όλγας – «Γάζωσαν» κατάστημα με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε επιχείρηση με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα επί της Βασιλίσσης Όλγας, τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/04), στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, άγνωστοι βρέθηκαν έξω από επιχείρηση με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα επί της Βασιλίσσης Όλγας και γάζωσαν με όπλα που έφεραν τα οχήματα που είναι σταθμευμένα στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να σχετίζεται με τη ρήψη μολότοφ σε αυτοκίνητα έξω από παρόμοια επιχείρηση στη συμβολή της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας με οδό Πέτρου Συνδίκα τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής αλλά και με μεγάλη επιχείρηση από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών στην ίδια περιοχή το αργά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο και έχουν αποκλείσει με κορδέλες τον χώρο της επιχείρησης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

