Χάος σε κομμωτήριο: Influencer επιτέθηκε στο προσωπικό επειδή δεν πρόλαβε να την εξυπηρετήσει

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε κομμωτήριο στο Σίδνεϊ, όταν influencer φέρεται να επιτέθηκε στο προσωπικό και να προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, σε κομμωτήριο στο εμπορικό κέντρο Μπάνκσταουν, στη δυτική πλευρά του Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Το επεισόδιο στο κομμωτήριο

Σύμφωνα με τις Αρχές, η 23χρονη Ισρά Ελ Mουμπάγιετ, ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok με περίπου 500.000 followers, φέρεται να επιτέθηκε σε υπαλλήλους του κομμωτηρίου «Hair in the Square», όταν αρνήθηκαν να την εξυπηρετήσουν.



Όπως έγινε γνωστό, της είπαν ότι ήταν πολύ κοντά στο κλείσιμο –στις 4 το απόγευμα– για να προλάβει τις υπηρεσίες κουρέματος και βαφής.

Η αστυνομία κλήθηκε λίγο μετά τις 3:15 μ.μ. τοπική ώρα, έπειτα από αναφορές για καβγά στο κατάστημα.

Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε: «Αστυνομικοί της περιοχής του Μπάνκσταουν έφτασαν στο σημείο και ενημερώθηκαν ότι δύο γυναίκες πελάτισσες ενεπλάκησαν σε σωματική συμπλοκή με μια τρίτη γυναίκα πριν εκείνη αποχωρήσει από το σημείο».

Βίντεο με σκηνές έντασης

Το βίντεο από το περιστατικό δείχνει μια γυναίκα –που φέρεται να είναι η Mουμπάγιετ– να βρίζει και να σπρώχνει εργαζομένους, καθώς τη συνοδεύουν εκτός του κομμωτηρίου.

Σε κάποια στιγμή, αρπάζει μια γλάστρα και την εκτοξεύει προς ενός μέλος του προσωπικού, ενώ στη συνέχεια επιστρέφει στο κατάστημα και προκαλεί περαιτέρω ζημιές πετώντας προϊόντα.

Στο σημείο βρισκόταν και η μητέρα της, η οποία φέρεται σε κάποια στιγμή να προσποιήθηκε λιποθυμία.

Το επεισόδιο έληξε όταν μια γυναίκα με φωσφοριζέ μπλούζα άρπαξε τη φερόμενη δράστιδα και την έβγαλε έξω από το κατάστημα.

Καταγγελίες και σύλληψη

Σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων, η Mουμπάγιετ φέρεται να περίμενε στη συνέχεια στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου μέχρι να ολοκληρώσουν τη βάρδιά τους.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή της το πρωί της Δευτέρας, περίπου στις 8:30 π.μ. τοπική ώρα, σε κατοικία στο Μπάνκσταουν.

Μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα και κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε συμπλοκή.



Αργότερα την ίδια ημέρα, εμφανίστηκε ενώπιον του Τοπικού Δικαστηρίου του Μπάνκσταουν, όπου της επιβλήθηκαν αυστηροί όροι εγγύησης.

Οι δηλώσεις της influencer

Εμφανώς συγκινημένη, η 23χρονη μίλησε σε δημοσιογράφο του 7News για το περιστατικό, λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι στο κομμωτήριο ήταν «αγενείς και αηδιαστικοί».

Η ίδια είναι ιδιαίτερα γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς απέκτησε δημοφιλία το 2021 με τη φράση της «double-two, double-oh brother» (διπλό-δύο, διπλό-μηδέν αδελφέ), αναφορά στον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής Μπάνκσταουν (2200).



Βγαίνοντας από το δικαστήριο τη Δευτέρα, απάντησε στους δημοσιογράφους: «Κανένα σχόλιο, κανένα σχόλιο. Double-two, double-oh».

Με πληροφορίες από: Daily Mail