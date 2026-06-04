Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 33 μηνών στον 42χρονο που απειλούσε έξω από σπίτι κρατώντας αλυσοπρίονο

Ένας 42χρονος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών για απειλή, οπλοφορία και παράνομη παραμονή, έπειτα από επεισόδιο στον Δρυμό Θεσσαλονίκης όπου απείλησε οικογένεια κρατώντας αλυσοπρίονο

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  • Σε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών καταδικάστηκε ο 42χρονος που απειλούσε έξω από σπίτι κρατώντας αλυσοπρίονο στον Δρυμό Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απειλή, οπλοφορία και παράνομη παραμονή.
  • Η εκτέλεση της ποινής αναστάλθηκε μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, υπό τον όρο να μην προσεγγίζει την οικογένεια σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.
  • Ο 42χρονος μετέβη έξω από το σπίτι 49χρονου με τον οποίο φαίνεται πως είχε διαφορές οικονομικής φύσεως. Αφέθηκε ελεύθερος γι’ αυτήν την υπόθεση, κρατήθηκε όμως για διοικητικούς λόγους.

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Σε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών καταδικάστηκε ο 42χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία για το προ ημερών επεισόδιο στο Δρυμό Θεσσαλονίκη, όταν κρατώντας αλυσοπρίονο πήγε έξω από το σπίτι οικογένειας με την οποία φέρεται να είχε διαφορές.

Κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενο για απειλή, οπλοφορία και παράνομη παραμονή, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια.

Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, υπό τον όρο να μην προσεγγίζει την οικογένεια σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 42χρονος μετέβη το απόγευμα της περασμένης Κυριακής έξω από το σπίτι 49χρονου με τον οποίο φαίνεται πως είχε διαφορές οικονομικής φύσεως που συνδέονταν με παλαιότερο τροχαίο ατύχημα. Εκείνη την ώρα στο σπίτι βρισκόταν η σύζυγος του 49χρονου, με τον κατηγορούμενο να φωνάζει και να εκτοξεύει ύβρεις, κρατώντας στα χέρια του ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο το οποίο όμως δεν έθεσε σε λειτουργία. Κατά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε ότι κατείχε επιπλέον ένα μαχαίρι.

Στην απολογία του, ο ίδιος υποστήριξε ότι το αλυσοπρίονο και το μαχαίρι αποτελούσαν σύνεργα της εργασίας του και ότι δεν υπήρχε πρόθεση εκφοβισμού ή άσκησης βίας. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος γι’ αυτήν την υπόθεση, κρατήθηκε όμως για διοικητικούς λόγους.

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