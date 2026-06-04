Σύλβια Δεληκούρα για τη μητέρα της: «Έχω πάρει πολλή αγάπη – Ασφάλεια είναι η μαμά»

Καλεσμένη στο «Buongiorno» ήταν η Σύλβια Δεληκούρα, το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η γνωστή ηθοποιός μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τη μητέρα της, και τον σημαντικό ρόλο που έχει παίξει στη ζωή της.

Η Σύλβια Δεληκούρα βρέθηκε στο πλατό της πρωινής εκπομπής του MEGA, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της. Η γονέας της ηθοποιού παρακολούθησε τη συνέντευξη από τα παρασκήνια της εκπομπής, με την καλλιτέχνιδα να αναφέρεται σε εκείνη.

Συγκεκριμένα, η Σύλβια Δεληκούρα είπε πως: «Τη μαμά μου την λένε Ελένη. Η μαμά μου είναι όλα! Είναι στήριγμα, είναι πολλή αγάπη… Έχω πάρει πολλή αγάπη από τη μαμά μου. Και επίσης είναι εκείνη η γυναίκα που μου σπάει πολύ τα νεύρα, που μπορώ να είμαι αληθινή και να δει όλο το είναι μου».

«Και εκεί που ξεσπάς στη μαμά, δεν θα σε κρίνει, δεν θα σε παρεξηγήσει. Νιώθεις αυτή την ασφάλεια, και τώρα το νιώθω και εγώ με το παιδί. Δηλαδή, και εσύ, τα παιδιά σου είναι μαζί σου πιο άνετα, νιώθουν μια ασφάλεια. Ασφάλεια είναι η μαμά», πρόσθεσε.

Ακόμα, εξήγησε ότι: «Η μητέρα μου είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στο μεγάλωμα του δικού μου παιδιού, είναι φοβερή βοήθεια. Με βοηθάει τώρα που έχω πολλά γυρίσματα, και λείπω πολλές ώρες από το σπίτι. Αν και ζει στην Πάτρα, την φέρνω συνέχεια».