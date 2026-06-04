Σύλβια Δεληκούρα για τη μητέρα της: «Έχω πάρει πολλή αγάπη – Ασφάλεια είναι η μαμά»

Η Σύλβια Δεληκούρα μίλησε με τρυφερά λόγια για τη μητέρα της, Ελένη, στην εκπομπή «Buongiorno», τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο της ως στήριγμα, πηγή αγάπης και αίσθησης ασφάλειας. Επίσης, αναφέρθηκε στην ανεκτίμητη βοήθεια της μητέρας της στο μεγάλωμα του παιδιού της. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Σύλβια Δεληκούρα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καλεσμένη στο «Buongiorno» ήταν η Σύλβια Δεληκούρα, το πρωί της Πέμπτης, όπου μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τη μητέρα της και τον σημαντικό ρόλο της στη ζωή της.
  • Η γνωστή ηθοποιός τόνισε πως «Η μαμά μου είναι όλα! Είναι στήριγμα, είναι πολλή αγάπη…» και πρόσθεσε ότι «Ασφάλεια είναι η μαμά».
  • Εξήγησε επίσης ότι «Η μητέρα μου είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας στο μεγάλωμα του δικού μου παιδιού, είναι φοβερή βοήθεια», ειδικά τώρα που έχει πολλά γυρίσματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Καλεσμένη στο «Buongiorno» ήταν η Σύλβια Δεληκούρα, το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η γνωστή ηθοποιός μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τη μητέρα της, και τον σημαντικό ρόλο που έχει παίξει στη ζωή της.

Δύσκολες ώρες για την Σύλβια Δεληκούρα: Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

Η Σύλβια Δεληκούρα βρέθηκε στο πλατό της πρωινής εκπομπής του MEGA, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της. Η γονέας της ηθοποιού παρακολούθησε τη συνέντευξη από τα παρασκήνια της εκπομπής, με την καλλιτέχνιδα να αναφέρεται σε εκείνη.

Συγκεκριμένα, η Σύλβια Δεληκούρα είπε πως: «Τη μαμά μου την λένε Ελένη. Η μαμά μου είναι όλα! Είναι στήριγμα, είναι πολλή αγάπη… Έχω πάρει πολλή αγάπη από τη μαμά μου. Και επίσης είναι εκείνη η γυναίκα που μου σπάει πολύ τα νεύρα, που μπορώ να είμαι αληθινή και να δει όλο το είναι μου».

Σύλβια Δεληκούρα: «Είπα “όχι” στην πρόταση γάμου και όταν ήθελα εγώ μου είπε “δεν υπάρχει περίπτωση”»

«Και εκεί που ξεσπάς στη μαμά, δεν θα σε κρίνει, δεν θα σε παρεξηγήσει. Νιώθεις αυτή την ασφάλεια, και τώρα το νιώθω και εγώ με το παιδί. Δηλαδή, και εσύ, τα παιδιά σου είναι μαζί σου πιο άνετα, νιώθουν μια ασφάλεια. Ασφάλεια είναι η μαμά», πρόσθεσε.

Ακόμα, εξήγησε ότι: «Η μητέρα μου είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στο μεγάλωμα του δικού μου παιδιού, είναι φοβερή βοήθεια. Με βοηθάει τώρα που έχω πολλά γυρίσματα, και λείπω πολλές ώρες από το σπίτι. Αν και ζει στην Πάτρα, την φέρνω συνέχεια».

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ