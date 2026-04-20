Χανιά: Άγρια επίθεση από κουκουλοφόρο σε οδηγό ηλεκτρικού λεωφορείου

Άγρια επίθεση από έναν κουκουλοφόρο δέχτηκε ένας 50χρονος οδηγός ηλεκτρικού λεωφορείου, το βράδυ της Παρασκευής (17/4) στα Χανιά.

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο οδηγός βρισκόταν σε αναμονή για το τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Ένας άγνωστος άνδρας, που φορούσε κουκούλα για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, επιτέθηκε στον οδηγό του λεωφορείου.

Με τραύματα στο κεφάλι ο οδηγός λεωφορείου

Σε επικοινωνία που είχε το zarpanews.gr με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, υπεύθυνο των δρομολογίων των ηλεκτρικών λεωφορείων Νίκο Χαζιράκη, επιβεβαιώθηκε το γεγονός και έγινε γνωστό πως ο οδηγός μεταφέρθηκε με τραύματα στο κεφάλι στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου του έγιναν ράμματα. Εικάζεται το ενδεχόμενο, η επίθεση να έγινε λόγω προσωπικών διαφορών.

«Η επίθεση πιθανολογείται ότι έγινε λόγω προσωπικών διαφορών. Ο οδηγός βρισκόταν σε αναμονή για να κάνει το τελευταίο δρομολόγιο, όταν ο κουκουλοφόρος τον χτύπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω και να χτυπήσει στο κεφάλι. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου του έκαναν ράμματα. Έμεινε μέσα μια μέρα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαζιράκης.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο οδηγός έχει καταθέσει μήνυση για το συμβάν.