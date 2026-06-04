Λάρισα: 21χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό – Τον κουτούλησε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν χθες έναν 21χρονο, ο οποίος κατά τη διάρκεια ελέγχου βρέθηκε να κατέχει ρεπλίκα πυροβόλου όπλου και σουγιά. Το περιστατικό κλιμακώθηκε σε βίαιη επίθεση εντός του Αστυνομικού Μεγάρου, όπου ο νεαρός τραυμάτισε αστυνομικό στο πρόσωπο, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη βία κατά των αρχών.

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Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του ένα αντίγραφο πυροβόλου όπλου και έναν αναδιπλούμενο σουγιά.
  • Το επεισόδιο πήρε σοβαρότερη τροπή όταν ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου επιδεικνύοντας άκρως επιθετική συμπεριφορά, κατάφερε ισχυρό χτύπημα με το κεφάλι του στο πρόσωπο αστυνομικού, τραυματίζοντάς τον.
  • Τα περιστατικά βίας και απειθαρχίας κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων, καθώς και οι επιθέσεις εντός τμημάτων, παρουσιάζουν ανησυχητική αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στη σύλληψη ενός 21χρονου νεαρού προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από έλεγχο που διενήργησαν και ο οποίος κατέληξε σε βίαιο επεισόδιο εντός του Αστυνομικού Μεγάρου στη Λάρισα.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι ο 21χρονος είχε στην κατοχή του ένα αντίγραφο (ρεπλίκα) πυροβόλου όπλου καθώς και έναν αναδιπλούμενο σουγιά, τα οποία και κατασχέθηκαν άμεσα από τις αρχές.

Άγρια επίθεση μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το επεισόδιο πήρε σοβαρότερη τροπή όταν ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο. Εκεί, επιδεικνύοντας άκρως επιθετική συμπεριφορά, ο 21χρονος κατάφερε ισχυρό χτύπημα με το κεφάλι του στο  κεφάλι αστυνομικού (κουτουλιά), τραυματίζοντάς τον στο χείλος. Ο τραυματίας αστυνομικός χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τα περιστατικά βίας και απειθαρχίας κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων, καθώς και οι επιθέσεις εντός τμημάτων, παρουσιάζουν ανησυχητική αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με συνδικαλιστικές ενώσεις της ΕΛ.ΑΣ., εκατοντάδες αστυνομικοί τραυματίζονται ετησίως εν ώρα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια καθημερινών προληπτικών ελέγχων ή επεμβάσεων για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα που αντιμετωπίζουν οι μάχιμες μονάδες (όπως η ΔΙ.ΑΣ.) στο δρόμο.

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