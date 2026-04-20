Νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αθανάσιος Καββαδάς

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Αθανάσιος Καββαδάς

Ο  Αθανάσιος Καββαδάς – βουλευτής Λευκάδας – είναι ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σημειώνεται ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης το Σάββατο το μεσημέρι μετά τον σάλο για το πτυχίο του και τον χειρισμό της υπόθεσης.

Οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν σφοδρές, ενώ και η Ντόρα Μπακογιάννη σε δηλώσεις της είπε ότι ο κ. Λαζαρίδης θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί για να διευκολύνει την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

