Καμμένος: «Ο Σαμαράς είναι ο killer της ΝΔ και λειτουργεί με προσωπικό όφελος» – Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

Μετωπική επίθεση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Πάνος Καμμένος, μέσω συνέντευξής του στο OPEN, σε υψηλούς πολιτικούς τόνους και πολλαπλά μηνύματα, προς το εσωτερικό της κεντροδεξιάς παράταξης.

Ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ, μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» με τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου, κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά, ότι κατά τη διάρκεια της πορείας του έχει λειτουργήσει με πυρήνα προσωπικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες, χαρακτηρίζοντάς τον ως «killer της Νέας Δημοκρατίας», στην οποία υποστήριξε πως έχει προκαλέσει «τεράστια ζημιά».

Καμμένος: Το ιστορικό της σύγκρουσης και η «ΠΑΣΟΚοποίηση» της ΝΔ

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πολιτική του γνωριμία με τον Αντώνη Σαμαρά, εκφράζοντας την άποψη πως λειτουργεί καιροσκοπικά. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Τον ξέρω τον Σαμαρά από το 1981, όταν κατεβήκαμε στην Καλαμάτα με τον Βασίλη Μιχαλολιάκο πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ και τον Νικόλαο-Ευάγγελο Αβέρωφ, να κάνουμε εκλογές. Τον ξέρω από το 1993 όταν ανέτρεψε τη ΝΔ, όπου ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τον είχε κάνει υπουργό Εξωτερικών και ανέτρεψε τη ΝΔ και μετά ξαναγύρισε πίσω, και έγινε αρχηγός της ΝΔ. Εμένα γιατί με διέγραψε; Διότι επέμενα να ελεγχθεί ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν από το Καστελόριζο μας έβαλε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

«Ο Σαμαράς ΠΑΣΟΚοποίησε τη ΝΔ»

Παράλληλα, ο κ. Καμμένος υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «ΠΑΣΟΚοποίησε» τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τον κατηγόρησε ότι ενσωμάτωσε άκρα και στελέχη από το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη, δημιουργώντας ένα προσωπικό κόμμα. «Ποιες είναι οι αρχές του Σαμαρά; Έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στη ΝΔ, κυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ και εκβιάζει για θέσεις… με το ΠΑΣΟΚ. Αποτελεί αυτός την ψυχή της παράταξης που έβαλε τη ΝΔ να κυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ; Ο Σαμαράς δεν έπρεπε ποτέ να επιστρέψει στη ΝΔ», πρόσθεσε.

Αποδίδοντας σαφή προσωπικά κίνητρα στις σημερινές κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο Πάνος Καμμένος ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, τονίζοντας:

«Ο Σαμαράς ό,τι κάνει το κάνει για προσωπικούς λόγους. Δεν τον έκανε Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τώρα κάνει δικό του κόμμα, για να εκδικηθεί τον Μητσοτάκη και να του κάνει ζημιά. Δεν έχει δικαίωμα να είναι στην επόμενη Βουλή. Έχει κάνει ζημιά στη Δεξιά. Έφερε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μαζί στην εξουσία. Το κάνει για να διαπραγματευτεί θέσεις την επόμενη ημέρα. Θέλει να εκβιάσει τη ΝΔ για να γίνει κυβέρνηση. Είναι 75 χρονών. Τι θέλει; Ο Σαμαράς δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι εάν δεν πάρει κάτι, δεν κάνει τίποτα χωρίς να έχει τη θέληση να κάνει κάτι, κι αυτό είναι εις βάρος της χώρας. Εάν ο Σαμαράς πάρει τους ψήφους της δεξιάς και εκβιάσει την κυβέρνηση με τον γνωστό του τρόπο, τότε ναι χρειάζεται ένα άλλο σχήμα. Ο Σαμαράς δεν κάνει τίποτα χωρίς να έχει τη θέληση να κάνει κάτι. Κι αυτό είναι εις βάρος της χώρας», υπογράμμισε.

Οι ισορροπίες στη ΝΔ και οι σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη

Ερωτηθείς για τη «σύμπλευση» σε κάποια από τα εθνικά θέματα και το κράτος δικαίου του Κώστα Καραμανλή με τον κ. Σαμαρά, ο κ. Καμμένος διαχώρισε τη θέση του, ξεκαθαρίζοντας: «Ο Καραμανλής είναι η ψυχή της ΝΔ και δεν χειροκροτεί τον Σαμαρά. Ούτε τον σπρώχνει να κάνει κόμμα. Ο Καραμανλής παραμένει στη Νέα Δημοκρατία».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας του με τον πρωθυπουργό, εάν κριθεί σκόπιμο, απάντησε ως εξής:

«Αν η ΝΔ πάρει μικρότερο ποσοστό, μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις. Μπορεί στη ΝΔ να γίνει, για παράδειγμα, αλλαγή εξουσίας. Θα μπορούσε να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και να αναλάβει ο Νίκος Δένδιας, με τον οποίο θα μπορούσα να συνεργαστώ. Με τη Ντόρα Μπακογιάννη είχα πάντα καλές σχέσεις. Με τον πατέρα της είχα πολύ στενή σχέση. Με τον Κυριάκο, δεν έχω. Με αποφεύγει όπως ο διάβολος το λιβάνι».

Η υπεράσπιση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πάνος Καμμένος στη συγκυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα, την οποία χαρακτήρισε καθοριστική για την πορεία της χώρας και το τέλος του εμφυλίου πολέμου:

Καμμένος: Η παρέμβαση των ΗΠΑ στην Γαλλία έσωσε την Ελλάδα από την καταστροφή

Σχολιάζοντας τη φιλοσοφία της τότε συνεργασίας, εξήγησε: «Στόχος ήταν να φύγει η γερμανική κατοχή και τα κόμματα που υπάκουαν στις Βρυξέλλες. Εκεί που συμφωνούσαμε να νικήσουμε τη Γερμανία και να διώξουμε τα μνημόνια, προχωρούσαμε. Εκεί που διαφωνούσαμε δεν προχωρήσαμε. Είχα βγάλει το διαφημιστικό με το τρενάκι και με τον Αλέξη και ύστερα μια άλλη φωτό που έγραφε με το αριστερό χέρι και εγώ σχολίασα ότι: «Θα τον μάθω να γράφει με το δεξί». Θεωρώ λάθος ότι ο Τσίπρας επέλεξε το όνομα ΕΛΑΣ, διότι αποκλείει ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων.»

«Σαμαράς και Βενιζέλος, οδηγούσαν τη χώρα στον γκρεμό της Γερμανίας και του Σόιμπλε, γι’ αυτό έκανα συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα. Βγήκε η χώρα από τα μνημόνια λόγω της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. «Η Γερμανία πήγαινε να μας ρίξει στο γκρεμό και μας έσωσε η Γαλλία έπειτα από προσωπική παρέμβαση του Ομπάμα στον Ολάντ. Εάν δεν συνεργαζόμουν με τον Τσίπρα, η Χρυσή Αυγή που ήλεγχε μεγάλο μέρος της αστυνομίας θα είχε διεισδύσει στις Ένοπλες Δυνάμεις.»

Η αποτίμηση για τον Αλέξη Τσίπρα και την Κεντροαριστερά

Παρά τις διαφορετικές πολιτικές διαδρομές και τις ιδεολογικές αφετηρίες, ο Πάνος Καμμένος μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον πρώην πρωθυπουργό, αναφερόμενος παράλληλα και στην κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ:

«Το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει – ο Αλέξης Τσίπρας καλύπτει το κενό του στην Κεντροαριστερά»

«Ο Τσίπρας αν κρίνω και από τα στελέχη που επέλεξε έκανε στροφή προς την Κεντροαριστερά. Έχει φύγει από την λογική των ακραίων συνιστωσών, έχει κυβερνήσει, απέκτησε εμπειρία με ξένους ηγέτες και άφησε ένα «μαξιλάρι» (στρώμα) 37 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Τσίπρας από τους ανθρώπους που του στάθηκαν, μπορούσε να έχει κάποιους δίπλα του. Τον Ευάγγελο Αποστολάκη, για παράδειγμα, έπρεπε να τον είχε κοντά του, μπορούσε να τον συμβουλεύσει πολύ σωστά σε θέματα Άμυνας. Το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει, διαλύεται και αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Ο Τσίπρας έχει πάρει τη θέση του ΠΑΣΟΚ στην Κεντροαριστερά.»

Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι η αγαστή συνεργασία που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα είχε ως εξαίρεση το θέμα των Πρεσπών, το οποίο αποτέλεσε και τη βασική αιτία αποχώρησής του από το κυβερνητικό σχήμα.

«Βλέπω πάρα πολύ θετικά την Καρυστιανού – Θα συνεργαζόμουν μαζί της όπως και με τον Κυριάκο Βελόπουλο»

Από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης ήταν η ανοιχτά θετική άποψη που εξέφρασε για τη Μαρία Καρυστιανού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής σύμπραξης:

«Την Καρυστιανού τη βλέπω πάρα πολύ θετικά. Βλέπω και το αίσθημα της έλλειψης δικαιοσύνης που εκφράζει, το οποίο έχει ο ελληνικός λαός και στο οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε η κυβέρνηση, ούτε πιθανώς η αξιωματική αντιπολίτευση. Η Καρυστιανού όμως, η οποία έχει ξεκάθαρες θέσεις, μπορεί να το κάνει. Είναι μια καθαρή φωνή και πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, αν δεν γίνουν λάθη. Δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας ή η Καρυστιανού. Με την Καρυστιανού δεν έχω μιλήσει προσωπικά, αλλά με συνεργάτες της μιλάω. Και με τον Βελόπουλο θα συνεργαζόμουν και με την Καρυστιανού. Μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ.»

Το μέλλον των ΑΝΕΛ και οι επόμενες εκλογές

Κλείνοντας, ο Πάνος Καμμένος ξεκαθάρισε τη στρατηγική του αναφορικά με το ενδεχόμενο επιστροφής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, στο πολιτικό προσκήνιο:

«Στην πρώτη εκλογή δεν θα κατέβω, δεν πρόκειται να σχηματιστεί κυβέρνηση. Στην δεύτερη Κυριακή θα κατέβαινα εάν ήταν να βοηθήσω για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Πιστεύω στις συνθέσεις. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη αν θα κατέβω. Αν όλοι δεν συνεργάζονται με κανέναν, με ένα πρόγραμμα θα κατέβουμε. Δεν θέλω να είμαι στην πολιτική, ήμουν 30 χρόνια στη Βουλή. Αν αναγκαστώ όμως να βοηθήσω, θα το κάνω».