Γκραν Κανάρια: Έκανε all-inclusive διακοπές για 11 ημέρες και εξαφανίστηκε – Συνελήφθη για «φέσι» 2.500 ευρώ

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Ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο της επιστροφής, μια μητέρα από την Ιρλανδία βρέθηκε αντιμέτωπη με τις αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο της Γκραν Κανάρια.

Η γυναίκα κατηγορείται για απάτη, καθώς αποχώρησε από ξενοδοχείο όπου διέμεινε με τον σύντροφό της και το παιδί τους χωρίς να εξοφλήσει το ποσό των 11 διανυκτερεύσεων.

«Φέσι» 2.500 ευρώ

Η Ιρλανδή μητέρα συνελήφθη ως ύποπτη για απάτη στο αεροδρόμιο της Γκραν Κανάρια, αφού η οικογένειά της κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να φύγει από το ξενοδοχείο της χωρίς να πληρώσει τον λογαριασμό των περίπου 2.500 ευρώ.

Η γυναίκα, που ταξίδεψε στο νησί των Καναρίων Νήσων μαζί με τον σύντροφό της και το παιδί τους, διέμεινε στο ξενοδοχείο για 11 διανυκτερεύσεις με πακέτο all-inclusive.

Ωστόσο, όταν το ξενοδοχείο προσπάθησε να χρεώσει την τραπεζική κάρτα που είχε χρησιμοποιηθεί για την κράτηση, η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου -το οποίο δεν έχει κατανομαστεί- προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με τη γυναίκα.

Η ίδια υποστήριξε ότι υπήρχαν προβλήματα με την τραπεζική της κάρτα και δήλωσε ότι θα τακτοποιούσε την οφειλή, όμως στη συνέχεια σταμάτησε να απαντά στην εταιρεία χωρίς να εξοφλήσει το ποσό.

Οι αστυνομικοί την εντόπισαν στο αεροδρόμιο του νησιού, όπου συνελήφθη στο σημείο του συνοριακού ελέγχου πριν το εγκαταλείψει για να επιστρέψει στη χώρα της.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα στη νότια ακτή της Γκραν Κανάρια και παραδόθηκε στις αρχές.

Με πληροφορίες από: Daily Mail