«Έμφραγμα» στο τελωνείο των Ευζώνων – Δείτε βίντεο από αναγνώστρια του enikos.gr

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» καταγράφεται στο τελωνείο των Ευζώνων, με μεγάλες ουρές οχημάτων και ταλαιπωρία οδηγών, κυρίως επισκεπτών από βαλκανικές χώρες που εισέρχονται στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η κατάσταση οφείλεται στην εφαρμογή των νέων, αυστηρότερων ψηφιακών βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι τέθηκαν σε λειτουργία στην Ελλάδα στις 10 Απριλίου 2026 και προκαλούν καθυστερήσεις έως και 2-3 ώρες σε περιόδους αιχμής.

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ουρές στο τελωνείο Ευζώνων
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» με μεγάλες ουρές οχημάτων καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων.
  • Η τεράστια ταλαιπωρία των οδηγών οφείλεται στην εφαρμογή των νέων, αυστηρότερων ψηφιακών βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Στην ίδια θυρίδα ελέγχου οδηγούνται τόσο τα αυτοκίνητα εντός, όσο και εκτός ζώνης Σένγκεν, με την αναμονή να κυμαίνεται από 55 έως 90 λεπτά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» με μεγάλες ουρές οχημάτων καταγράφονται από το πρωί της Δευτέρας (20/7) στο τελωνείο των Ευζώνων, όπου εκατοντάδες αυτοκίνητα και φορτηγά, κυρίως με επισκέπτες από τις βαλκανικές χώρες, περιμένουν να εισέλθουν στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Τελωνείο Ευζώνων: Ουρές χιλιομέτρων λόγω των νέων ψηφιακών ελέγχων της ΕΕ – Βίντεο

Οι εικόνες από το βίντεο που έστειλε στο enikos.gr, αναγνώστριά μας, είναι ενδεικτικές.

Η τεράστια ταλαιπωρία των οδηγών οφείλεται και στην εφαρμογή των νέων, αυστηρότερων ψηφιακών βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, στην ίδια θυρίδα ελέγχου οδηγούνται τόσο τα αυτοκίνητα που είναι εντός της ζώνης Σένγκεν, όσο και όσα είναι εκτός, με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις. 

Το νέο ψηφιακό σύστημα βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέθηκε σε λειτουργία στην Ελλάδα στις 10 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας «στο πλαίσιο αυτό θα καταχωρίζονται βιογραφικά και βιομετρικά δεδομένα, όπως φωτογραφία προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, αντικαθιστώντας τη χειρόγραφη σφράγιση των διαβατηρίων».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αναμονή κυμαίνεται από 55 έως 90 λεπτά, ενώ σε περιόδους αιχμής μπορεί να φτάσει και τις 2 με 3 ώρες.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονται στο σημείο προσπαθούν να ρυθμίσουν την κίνηση και να διευκολύνουν τους οδηγούς.

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