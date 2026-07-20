«Έμφραγμα» στο τελωνείο των Ευζώνων – Δείτε βίντεο από αναγνώστρια του enikos.gr

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Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» με μεγάλες ουρές οχημάτων καταγράφονται από το πρωί της Δευτέρας (20/7) στο τελωνείο των Ευζώνων, όπου εκατοντάδες αυτοκίνητα και φορτηγά, κυρίως με επισκέπτες από τις βαλκανικές χώρες, περιμένουν να εισέλθουν στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Οι εικόνες από το βίντεο που έστειλε στο enikos.gr, αναγνώστριά μας, είναι ενδεικτικές.

Η τεράστια ταλαιπωρία των οδηγών οφείλεται και στην εφαρμογή των νέων, αυστηρότερων ψηφιακών βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, στην ίδια θυρίδα ελέγχου οδηγούνται τόσο τα αυτοκίνητα που είναι εντός της ζώνης Σένγκεν, όσο και όσα είναι εκτός, με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις.

Το νέο ψηφιακό σύστημα βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέθηκε σε λειτουργία στην Ελλάδα στις 10 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας «στο πλαίσιο αυτό θα καταχωρίζονται βιογραφικά και βιομετρικά δεδομένα, όπως φωτογραφία προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, αντικαθιστώντας τη χειρόγραφη σφράγιση των διαβατηρίων».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αναμονή κυμαίνεται από 55 έως 90 λεπτά, ενώ σε περιόδους αιχμής μπορεί να φτάσει και τις 2 με 3 ώρες.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονται στο σημείο προσπαθούν να ρυθμίσουν την κίνηση και να διευκολύνουν τους οδηγούς.