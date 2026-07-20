Χαμός στην Καρδίτσα: Ιερέας γρονθοκόπησε κοινοτάρχη – Μάλωσαν για το πανηγύρι – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές απείρου κάλλους διαδραματίστηκαν το πρωί της Κυριακής (19/7) στο προαύλιο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία στο Νεοχώρι Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα, μια διαφωνία μεταξύ του εφημέριου του χωριού και του προέδρου της κοινότητας εξελίχθηκε σε καβγά με γροθιές. Συγκεκριμένα υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ανδρών. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο ιερέας γρονθοκόπησε τον κοινοτάρχη με αποτέλεσμα αυτός να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Η συνέχεια δόθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου αμφότεροι κρατούνται μιας και αλληλομηνύθηκαν.

Μάλωσαν για ένα πανηγύρι

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος του χωριού μαζί με άλλους κατοίκους, πήγαν στο προαύλιο του ιερού ναού προφήτη Ηλία Νεοχωρίου για να διαμορφώσουν τον χώρο για το πανηγύρι που γίνεται κάθε χρόνο στον ναό με αφορμή την εορτή του «Αη-Λιά» στις 20 Ιουλίου.

Ενώ μετέφεραν διάφορα τραπέζια από την Αγιά Μαρίνα, έφτασε στο χώρο ένα φορτηγάκι με τρία άτομα που σκοπό είχαν να στολίσουν τον χώρο για να τελεστεί το μεσημέρι της Κυριακής γάμος. Κατά τις ίδιες πηγές, ο πρόεδρος του χωριού δεν ήταν ενήμερος για τον γάμο και κλήθηκε ο ιερέας.

Ο ιερέας, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, πήγε στον ναό και σε έντονο ύφος απαίτησε να φύγουν όλοι από εκεί και να αφαιρέσουν ότι είχαν βάλει το προαύλιο του ναού. Ο πρόεδρος και οι άλλοι του είπαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει διότι έγινε μεγάλη προεργασία για την γιορτή.

Τότε, ο ιερέας κάλεσε την αστυνομία και σε λίγη ώρα κατέφθασε στο χώρο περιπολικό από το αστυνομικό τμήμα της Λίμνης Πλαστήρα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ιερέας ζήτησε να συλλάβουν τον πρόεδρο για να του κάνει μήνυση.

Στον χώρο κλήθηκαν και μετέβησαν, νυν αντιδήμαρχος και ο τέως δήμαρχος ενώ μπροστά βρισκόταν και τέως αντιδήμαρχος αλλά και άλλοι κάτοικοι του χωριού. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός με τον πρόεδρο να ισχυρίζεται πως ο ιερέας του επιτέθηκε και του έδωσε γροθιά στο κεφάλι με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Ο πρόεδρος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ο ιερέας στο αστυνομικό τμήμα όπου είναι κρατούμενος. Ακολούθως ο πρόεδρος έκανε μήνυση στον ιερέα και ο ιερέας στον πρόεδρο και έναν ακόμη κάτοικο.

Αποτέλεσμα και οι τρεις να μπουν στο κρατητήριο αλλά με προφορική εντολή του εισαγγελέα να αφεθούν προσωρινά ελεύθεροι. Σήμερα θα παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, Τιμόθεος, δήλωσε πως είναι πολύ στεναχωρημένος με όσα συνέβησαν και ότι παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης.