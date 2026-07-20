Θεσσαλονίκη: Ανήλικη μπήκε σε μπαρ με πλαστή ταυτότητα

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Μορφή χιονοστιβάδας έχουν λάβει τα περιστατικά των ανηλίκων που κάνουν χρήση αλκοόλ και καταλήγουν… «σκνίπα». Το τελευταίο συμβάν που καταγράφηκε στο αστυνομικό δελτίο, αφορά σε μια ανήλικη η οποία εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης σε μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η ανήλικη συνελήφθη για πλαστογραφία

Μάλιστα το νεαρό κορίτσι μπήκε στο μπαρ επιδεικνύοντας παραποιημένο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, προκειμένου να εμφανίζεται ως ενήλικη.

Η κοπέλα, ηλικίας 16,5 ετών, συνελήφθη για πλαστογραφία.

Δικογραφία και σε βάρος ενός 19χρονου

Για την ίδια υπόθεση, που καταγράφηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (18/7), σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 19χρονου που βρισκόταν μαζί της για έκθεση ανηλίκου και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι νωρίτερα οι δύο είχαν καταναλώσει αλκοολούχα ποτά, τα οποία είχε προμηθευτεί ο 19χρονος από κατάστημα στην περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.