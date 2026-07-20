Κόνιτσα: Ηλικιωμένος βρέθηκε καρφωμένος σε κάγκελα στην Πουρνιά

Ένας 79χρονος άνδρας εντοπίστηκε καρφωμένος σε κάγκελα στην Πουρνιά του Δήμου Κόνιτσας το πρωί της Δευτέρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Πιθανότατα έπεσε από ύψος ενώ έκανε εργασίες στο σπίτι του, με τις αρχές να διερευνούν το τραγικό περιστατικό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην ακριτική Πουρνιά του Δήμου Κόνιτσας, όπου ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε καρφωμένος σε κάγκελα.
  • Ο 79χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανότατα έπεσε από ύψος κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του.
  • Στο σημείο επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και την 5η ΕΜΑΚ, ενώ βρίσκονται επίσης δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στην ακριτική Πουρνιά του Δήμου Κόνιτσας, όπου ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε καρφωμένος σε κάγκελα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο 79χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στήθηκε άμεσα επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του.

Το τραγικό περιστατικό φέρεται να συνέβη στο χώρο του σπιτιού του άτυχου άνδρα, όπου έκανε εργασίες και πιθανότατα έπεσε από ύψος πάνω στα κάγκελα.

Στο σημείο, όπως αναφέρει το epirusgate.gr, επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και την 5η ΕΜΑΚ.

Παράλληλα, στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

 

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