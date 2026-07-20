Κόνιτσα: Ηλικιωμένος βρέθηκε καρφωμένος σε κάγκελα στην Πουρνιά

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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στην ακριτική Πουρνιά του Δήμου Κόνιτσας, όπου ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε καρφωμένος σε κάγκελα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο 79χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στήθηκε άμεσα επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του.

Το τραγικό περιστατικό φέρεται να συνέβη στο χώρο του σπιτιού του άτυχου άνδρα, όπου έκανε εργασίες και πιθανότατα έπεσε από ύψος πάνω στα κάγκελα.

Στο σημείο, όπως αναφέρει το epirusgate.gr, επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και την 5η ΕΜΑΚ.

Παράλληλα, στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.