Πάνος Σόμπολος: Επιστρέφει με εκπομπή για τα εγκλήματα που συγκλόνισαν

Ο Πάνος Σόμπολος συζητά την τηλεοπτική του επιστροφή έπειτα από πολυετή απουσία, έχοντας δεχθεί πρόταση από το Open. Η πρόταση αφορά μια νέα εκπομπή crime, στην οποία θα παρουσιάζονται εγκλήματα που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη, με τον ίδιο σε κεντρικό ρόλο αφηγητή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πάνος Σόμπολος συζητά την τηλεοπτική του επιστροφή έπειτα από πολυετή απουσία.
  • Ο βετεράνος του αστυνομικού ρεπορτάζ δέχθηκε κρούση για comeback από το Open, για μια νέα εκπομπή crime με εγκλήματα που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη.
  • Ο Π. Σόμπολος θα έχει τον κεντρικό ρόλο του αφηγητή, ενώ η εκπομπή προορίζεται για μετάδοση στη μεταμεσονύχτια ζώνη μία φορά την εβδομάδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την τηλεοπτική του επιστροφή του έπειτα από πολυετή απουσία συζητά ο Πάνος Σόμπολος.

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Ο βετεράνος του αστυνομικού ρεπορτάζ, ο οποίος συνδέθηκε με το Mega μετέχοντας στα δελτία ειδήσεων για πολλά χρόνια, δέχθηκε κρούση για comeback από το Open.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, η πρόταση αφορά μια νέα εκπομπή crime, στην οποία θα παρουσιάζονται εγκλήματα που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη. Ο Π. Σόμπολος θα έχει τον κεντρικό ρόλο του αφηγητή, ενώ μεγάλο μέρος της εκπομπής θα βασίζεται σε αρχειακό υλικό και κάποιες νέες συνεντεύξεις.

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Οι επαφές του Open με τον γνωστό δημοσιογράφο και πρώην πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ βρίσκονται σε εξέλιξη και κινούνται σε θετική κατεύθυνση. Αν τελικά ο Π. Σόμπολος συμφωνήσει στην πρόταση του Open, η εκπομπή την οποία θα παρουσιάζει προορίζεται για μετάδοση στη μεταμεσονύχτια ζώνη για μία φορά την εβδομάδα.

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