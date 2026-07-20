Πάνος Σόμπολος: Επιστρέφει με εκπομπή για τα εγκλήματα που συγκλόνισαν

Την τηλεοπτική του επιστροφή του έπειτα από πολυετή απουσία συζητά ο Πάνος Σόμπολος.

Ο βετεράνος του αστυνομικού ρεπορτάζ, ο οποίος συνδέθηκε με το Mega μετέχοντας στα δελτία ειδήσεων για πολλά χρόνια, δέχθηκε κρούση για comeback από το Open.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, η πρόταση αφορά μια νέα εκπομπή crime, στην οποία θα παρουσιάζονται εγκλήματα που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη. Ο Π. Σόμπολος θα έχει τον κεντρικό ρόλο του αφηγητή, ενώ μεγάλο μέρος της εκπομπής θα βασίζεται σε αρχειακό υλικό και κάποιες νέες συνεντεύξεις.

Οι επαφές του Open με τον γνωστό δημοσιογράφο και πρώην πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ βρίσκονται σε εξέλιξη και κινούνται σε θετική κατεύθυνση. Αν τελικά ο Π. Σόμπολος συμφωνήσει στην πρόταση του Open, η εκπομπή την οποία θα παρουσιάζει προορίζεται για μετάδοση στη μεταμεσονύχτια ζώνη για μία φορά την εβδομάδα.