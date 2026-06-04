ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του Κώστα Ανεστίδη – «Νιώθω δικαιωμένος, αλλά θα το πάω μέχρι τέλους γιατί κατηγορήθηκα άδικα»

Νόμιμα αποκτήθηκαν όλα τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που βρέθηκαν στην κατοχή του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από τα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, Κώστα Ανεστίδη. Ως εκ τούτου αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του, σύμφωνα με τα όσα ορίζει βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο υιοθετεί εισήγηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Εφετών, Ευγενίας Κυβέλου.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι λογαριασμοί του Κώστα Ανεστίδη είχαν δεσμευτεί παραμονές των Χριστουγέννων του 2025 και ο ίδιος ελέγχονταν από τη Δικαιοσύνη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα ωστόσο εκδόθηκε το βούλευμα και σύμφωνα με πληροφορίες δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό σε βάρος του.

«Νιώθω δικαιωμένος, αλλά δεν θα το αφήσω έτσι, θα το πάω μέχρι τέλους γιατί κατηγορήθηκα άδικα. Το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι “καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται” και δεν με πίστευε κανείς. Ακούστηκαν διάφορα. Θα ξαναπώ πως ποτέ δεν πρόδωσα τους αγρότες και δεν έχω κλέψει ούτε ένα ευρώ», δήλωσε ο Κώστας Ανεστίδης στη Voria.