Κώστας Ανεστίδης: «Έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί του από χθες το απόγευμα, προσπαθεί να μάθει τον λόγο» λέει ο δικηγόρος του

  • Δεσμεύτηκαν από χθες το απόγευμα οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Κώστα Ανεστίδη, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο δικηγόρος του. Ο αγροτοσυνδικαλιστής προσπαθεί να μάθει τον λόγο της δέσμευσης.
  • Ούτε ο ίδιος ούτε ο πελάτης του έχουν ενημερωθεί επίσημα για τον λόγο της δέσμευσης, με τον κ. Ανεστίδη να βρίσκεται στην τράπεζα για να ενημερωθεί.
  • Η δέσμευση φέρεται να έγινε με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα μετά από πορίσματα του ελληνικού FBI, που εντόπισαν παρατυπίες σε δηλώσεις για 16 αγροτεμάχια, ενώ ο Ανεστίδης αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κωνσταντίνος Ανεστίδης

Δεσμεύτηκαν από χθες το απόγευμα οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Κώστα Ανεστίδη, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο δικηγόρος του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στο Action 24, ο δικηγόρος Δημήτρης Τσικρίκας εξήγησε ότι δεν γνωρίζουν ακόμη για ποιον λόγο «πάγωσαν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί του, κάτι που προσπαθεί να μάθει ο εντολέας του με επίσκεψή του στην τράπεζα.

«Ο εντολέας μου το αρνείται από την Κυριακή, που έλαβε γνώση μέσω των δημοσιευμάτων ότι υπάρχει κάτι εις βάρος του. Μέχρι χθες και το απόγευμα έκανε τις τραπεζικές του συναλλαγές κανονικά. Από χθες το απόγευμα, από το βράδυ και μετά, οι λογαριασμοί του έχουν δεσμευτεί», είπε αρχικά ο δικηγόρος Δημήτρης Τσικρίκας.

Υπογράμμισε ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο πελάτης του έχουν ενημερωθεί επίσημα με ποιο σκεπτικό δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του. «Δεν έχουμε γνώση για ποιο λόγο. Ό,τι ξέρει ο κύριος Ανεστίδης, ό,τι ξέρω εγώ είναι μέσω των δημοσιευμάτων. Είναι λυπηρό γεγονός», είπε ο δικηγόρος.

Γνωστοποίησε, δε, ότι «αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανεστίδης είναι στην τράπεζα και προσπαθεί να μάθει για ποιο λόγο έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί του».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε χθες η ΕΡΤ, ο αρμόδιος εισαγγελέας που εποπτεύει το ελληνικό FBI φέρεται να έχει αποστείλει διάταξη για να προχωρήσει η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Κώστα Ανεστίδη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, από τον αρμόδιο εισαγγελέα που εποπτεύει το ελληνικό FBI φέρεται να έχει αποσταλεί διάταξη για να προχωρήσει η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του.

Στις δηλώσεις του φέρεται να εντοπίστηκαν παρατυπίες για 16 αγροτεμάχια από το 2019- 2024. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από το ελληνικό FBI υποβλήθηκαν τα πορίσματα στον εισαγγελέα και στη συνέχεια φαίνεται πως είχαμε την απόφαση για τη δέσμευση.

Παράλληλα το ελληνικό FBI έχει στείλει τη σχετική δικογραφία στον Ευρωπαίο εισαγγελέα.

 

